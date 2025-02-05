 

Стрельба в спецшколе в Швеции – 11 погибших, стрелок мертв. Убийца был “замкнутым человеком”

05.02.2025, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утром 5 февраля стало известно, что полиция подтвердила гибель 11 человек в результате стрельбы в в образовательном центре Campus Risbergska в Эребру, в центральной части Швеции. Об этом пишет Aftonbladet со ссылкой на представителя полиции Габриэля Хеннинга.

Около 15 человек получили ранения. Есть тяжелораненые, число жертв может возрасти.

Начальник местной полиции Роберто Эйд Форест сообщил журналистам, что стрелявший мертв. По его словам, это 35-летний местный житель, который ранее не попадал в поле зрения полиции и не был связан с какими-либо криминальными структурами. Мотив нападения выясняется. Предполагается, что стрелявший действовал в одиночку, у него была лицензия на огнестрельное оружие, отмечает AP.

Официально имя стрелявшего еще не было названо. По информации Aftonbladet, это был замкнутый человек с возможными проблемами с коммуникацией, отстранившийся от родных, не имевший работы.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал случившееся в Эребру самым страшным массовым расстрелом в истории Швеции, отмечает “Интерфакс”.

Школа Campus Risbergska предоставляет возможность получить начальное и среднее образование взрослым в возрасте от 20 лет, проводит курсы шведского языка для иностранцев, организует специальные программы для лиц с ограниченными возможностями.

Стрельба в школе началась в середине дня 4 февраля, когда многие учащиеся уже покинули кампус после госэкзамена. Во время инцидента часть людей оставалась в помещениях, затем была проведена эвакуация.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1078-й день войны

05.02 / Нетаниягу подарил Трампу два пейджера – позолоченный и обычный

05.02 / Агентство USAID объявило об отправке персонала в административный отпуск

05.02 / Комитет Сената утвердил Талси Габбард на пост директора Национальной разведки США

05.02 / Трамп – Газа может стать “Ривьерой Ближнего Востока”, США возьмут территорию под свой контроль

05.02 / Предварительный отчет о катастрофе под Актау будет опубликован в ближайшие дни

05.02 / Украинская армия начинает переход на корпусную систему организации

05.02 / В Белом доме началась встреча Нетаниягу и Трампа

04.02 / Трамп подписал указы о выходе США из СПЧ ООН и запрете на финансирование UNRWA

04.02 / Яир Нетаниягу опубликовал свою фотографию с “двумя гениями”, отцом и Илоном Маском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика