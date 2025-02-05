Древний фрагмент ткани из пещеры Черепов содержит редкий вид красителя

В израильской пещере Черепов археологи обнаружили крошечный фрагмент ткани, возрастом более 3800 лет. Этот незаметный кусочек ткани является самым ранним археологическим доказательством использования раздавленных насекомых для окрашивания тканей. Об этом сообщает IFLScience.

Фото из открытых источников / Фрагмент 3800-летней ткани, обнаруженный в Пещере Черепов / Управление древностей

Несмотря на то, что ткань была изготовлена в эпоху бронзового века, цвет ее удивительно яркий и насыщенный. Эта ало-красная нить, размером меньше почтовой марки, привлекла внимание исследователей своим необычным происхождением.

В древнем мире красный цвет, наряду с фиолетовым и королевским синим, считался одним из самых ценных и редких красителей. Он был доступен только элите и использовался в религиозных обрядах. Красный пигмент добывали из Кермеса, насекомого, которое Библия называет «алым червем», путем сложного и трудоемкого процесса.

«В древности краситель получали из самок чешуйчатого насекомого, обитающего на дубе кермес (Quercus coccifera)», – поясняет куратор коллекции органических материалов Управления древностей Израиля доктор Наама Сукеник.

Собирали Кермес только один месяц в году, летом, когда самка отложила яйца, но до того, как они вылупились. Этот короткий период, а также небольшие размеры насекомых, их камуфляжная окраска и ограниченное количество получаемого красителя делали его невероятно ценным.

Недавно проведенный анализ углерода-14 подтвердил, что ткань была изготовлена в эпоху средней бронзы (1767-1954 гг. до н.э.). Химический анализ показал, что пигмент был получен из кислоты алого червя.

Но самое удивительное открытие было в том, что этот краситель был получен из конкретного вида Кермеса (Kermes vermilio), который обитает на дубе кермес, растущем далеко от Пещеры Черепов в Иудейской пустыне.

«Хотя в Израиле есть местный вид чешуекрылых, обитающий на палестинском дубе, способный приобретать красно-оранжевый цвет, результаты анализа показывают, что в данном случае речь идет о Kermes vermilio», – объясняет профессор Дэвид Илуз из Университета Бар-Илан.

Это открытие подтверждает, что уже в бронзовом веке существовали широкие международные торговые сети, которые связывали отдаленные регионы. Ткань, найденная в Пещере Черепов, свидетельствует о том, что люди, которые ей владели, были частью элитного общества, которое имело доступ к редким и дорогим товарам.

«Редкий текстиль свидетельствует о существовании широких международных коммерческих сетей, функционирующих уже в это время, и указывает на присутствие элитного общества», – резюмирует доктор Сукеник.