 

На Москве-реке поймали рыбу, снабженную устройствами британской разведки

05.02.2025, 9:33, Разное
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Чемпион России по фидеру и житель столицы Тимофей Трофименко отправился на зимнюю рыбалку, чтобы прокормить семью на фоне высокой продуктовой инфляции. На крючок ему неожиданно попалась камбала — редкий гость в пресной воде. При её вскрытии рыболов обнаружил устройства для звукозаписи, радиолокатор и миниатюрную камеру, после чего вызвал полицию.

Эксперты подтвердили, что оборудование произведено британской разведкой. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, которое глава СК взял под личный контроль; также материалы дела переданы в МИД России.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что инцидент вызывает глубочайшую озабоченность и «не останется без внимания».

После публикации новости о находке Трофименко проверили инспекторы рыбоохраны. Выяснилось, что он нарушил правила рыболовства, поскольку зимняя ловля в этом районе Москвы была запрещена. В итоге жителя столицы оштрафовали за незаконную рыбалку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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