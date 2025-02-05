 

Комитет Сената утвердил Талси Габбард на пост директора Национальной разведки США

05.02.2025, 8:40, Новости дня
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Комитет Сената по разведке с перевесом в один голос одобрил кандидатуру Талси Габбард на пост директора Национальной разведки, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом. Девять сенаторов проголосовали “за”, восемь – “против”.

Как отмечают американские СМИ, Габбард получила поддержку ряда сенаторов после того, как отказалась добиваться помилования экс-сотрудника Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена.

На следующем этапе кандидатуру Габбард должен утвердить полный состав Сената США.

Талси Габбард 43 года. Она подполковник резерва Армии США, ветеран Иракской войны. Работала на телеканале Fox News политическим комментатором. Была членом Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев (2013-2021) и вице-председателем Демократического национального комитета. В январе 2019 года объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США 2020 года, но в итоге поддержала Джо Байдена. В октябре 2022 года покинула Демократическую партию из-за ряда разногласий по ключевым вопросам, в частности, о поддержке Украины. На президентских выборах в США 2024 года поддержала Дональда Трампа. В октябре 2024 года вступила в Республиканскую партию. В начале своей политической карьеры Габбард выступала против однополых браков и абортов, но позднее изменила свои взгляды. Габбард высказывалась против политики военного вмешательства США в дела суверенных государств. В частности, она критиковала некоторые аспекты американской политики в Ираке, Ливии и Сирии. В 2017 году Габбард тайно посетила Сирию и встречалась с сирийским президентом Башаром Асадом, чем навлекла на себя резкую критику.


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