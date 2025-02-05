Таинственные газы на Венере заставляют задуматься о внеземной жизни

Венера, ранее считавшаяся безжизненным миром, может быть не такой бесплодной. Новые данные, полученные с помощью телескопа, могут указывать на возможность существования жизни в ее атмосфере.

Фото из открытых источников

Ученые обнаружили в облаках Венеры два газа – фосфин и аммиак, которые обычно связаны с биологическими процессами. Эти газы не должны быть в атмосфере Венеры, учитывая ее экстремальные условия: температура поверхности более 860 градусов Цельсия и атмосферное давление, в 100 раз превышающее земное.

Пока исследователи не могут найти никакого небиологического процесса, который мог бы объяснить присутствие этих газов. Доктор Дейв Клементс из Имперского колледжа Лондона отмечает: «Все, что мы можем сказать, это то, что там есть фосфин. Мы не знаем, что его производит».

Не спешим с выводами

Несмотря на волнение вокруг открытия, не стоит делать поспешных выводов. Необходимо подтвердить правильность наблюдений и исключить другие возможные объяснения.

Профессор Никку Мадхусудхан из Кембриджского университета: «Если они действительно надежно подтверждают наличие фосфина и аммиака, это повышает шансы на биологическое происхождение».

Ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы разобраться в загадке происхождения этих газов. Возможно, появятся новые данные, которые помогут раскрыть тайну Венеры.

Если на Венере действительно есть жизнь, то это означает, что она может существовать в условиях, которые считались непригодными для жизни.