Трамп – Газа может стать “Ривьерой Ближнего Востока”, США возьмут территорию под свой контроль

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу, переселят жителей в другие страны, а затем займутся восстановлением сектора.

В ходе встречи с главой правительства Израиля Трамп заявил о том, что все 1,8 миллиона жителей сектора Газы должны быть переселены в такие страны, как Египет и Иордания.

Трамп подтвердил, что ХАМАС должен быть уничтожен. Затем он заявил, что сектор Газы стал “символом бед и разрушений”, а жизнь в нем была ужасной. Он подчеркнул, что те, кто находятся сейчас в Газе, “не должны заниматься восстановлением этого места и не должны там оставаться”. Президент США вновь заявил, что следует “обратиться к странам с добрым сердцем”, которые предоставят жителям Газы новые места для проживания. “Все это может быть оплачено богатыми странами региона”, – заявил он, дав понять, что переселенцы из Газы могут быть направлены не только в Египет и Иорданию, но и в другие страны. Он вновь повторил, что Газа сегодня – “это просто разрушенное место”, а на новом месте переселенцы “смогут жить в красивых безопасных домах, в гармонии и мире”.

“США возьмут сектор Газы под свой контроль, и мы поработаем с ним, – заявил Трамп. – Возьмем на себя ответственность за разминирование и не только. Сравняем все с землей, все разрушенные дома. Создадим экономику, которая сможет обеспечить бесконечное количество рабочих мест и домов для людей, только если они не будут возвращаться обратно. Туда нельзя возвращаться. Иначе все повторится вновь”.

Трамп выразил надежду на то, что “прекращение огня (в Газе) станет началом окончательного мира, который остановит войну раз и навсегда”.

Далее, отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп заверил, что обсуждал свою идею “переселения Газы” со многими людьми (не уточнив, о ком идет речь) и встретил поддержку своей идеи о том, что США будут “управлять этой территорией, приведут туда рабочие места, экономику”.

Биньямин Нетаниягу, в свою очередь, пояснил, что одна из целей Израиля – “чтобы Газа никогда больше не была для нас угрозой”. “Президент Трамп видит это куда масштабней. Я вижу, что это может изменить историю”, – добавил он.

Трамп заявил: “Мы вернем всех заложников… А если мы не вернем, то будет больше насилия”.

Был задан вопрос о том, означает ли план Трампа по Газе конец идеи “двух государств для двух народов”. Президент ответил уклончиво, вновь заявил, что его намерение состоится в том, чтобы “построить прекрасное общество в Газе” и “принести стабильность в регион”.

По словам Трампа, Газа может стать “Ривьерой Ближнего Востока”. “Люди, живущие в аду, будут жить в жилье мирового класса. Король Иордании и президент Египта откроют свои сердца и помогут нам с этим”, – заявил он.

В своем выступлении Трамп не пояснил, какие юридические полномочия дадут США право на фактический захват территории Газы, и не упомянул тот факт, что насильственное выселение жителей Газы нарушает международное право.

Заявление Трампа прозвучало неожиданно и обескураживающе для многих. При этом некоторые комментаторы говорят о том, что его выступление может резко осложнить непрямые переговоры по второй части сделки между Израилем и ХАМАСом.