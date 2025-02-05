Запасы кислорода в водоемах Земли уменьшаются, обнаружили ученые

Запасы растворенного кислорода в водоемах по всему земному шару быстро сокращаются, и исследователи предупреждают: это один из самых серьезных рисков для системы жизнеобеспечения Земли. Исследование опубликовано в Nature Ecology & Evolution.

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Растворенный кислород (DO) так же важен для здоровья водных экосистем, как и атмосферный кислород для нас, людей. Морские и пресноводные экосистемы, от которых зависят миллиарды людей, испытывают быстрое снижение уровня кислорода, что может привести к катастрофическим последствиям для рыб, растений и всей водной жизни.

Группа ученых, возглавляемая экологом по пресной воде Кевином Роузом из Политехнического института Ренсселера, предлагает добавить дезоксигенацию воды в список «планетарных границ» — критических параметров, в пределах которых человечество может развиваться безопасно. В настоящее время в этот список входят такие проблемы, как изменение климата, подкисление океанов и утрата биоразнообразия. Однако исследователи считают, что дезоксигенация водоемов не менее важна.

Причины падения концентрации растворенного кислорода разнообразны. Например, более теплые воды удерживают меньше кислорода. Продолжающееся повышение температуры воды из-за парниковых газов усугубляет проблему. Водная флора и фауна также могут быстрее истощать кислород, чем его восполняют. Кроме того, приток органических веществ из сельского хозяйства и промышленных отходов вызывает цветение водорослей и бактериальный бум, которые быстро поглощают доступный кислород.

В худших случаях уровень кислорода падает до таких низких значений, что микробы и более крупные виды задыхаются и погибают. Популяции анаэробных микробов, питающихся мертвым органическим материалом, увеличиваются, что приводит к уменьшению количества света и фотосинтеза, вызывая эвтрофикацию.

Дезоксигенация также обусловлена увеличением разницы в плотности между слоями воды. Потепление поверхностных вод и таяние льда снижают соленость, что ограничивает вертикальное перемешивание воды и вентиляцию глубоких слоев.

Для защиты водных экосистем, обеспечивающих нас пищей и доходом, исследователи призывают к глобальным усилиям по мониторингу и предотвращению дезоксигенации. Сокращение выбросов парниковых газов, стока питательных веществ и поступления органического углерода может замедлить или обратить вспять этот процесс.