Мнение: Чубайс и мигранты

Народец сейчас вовсю радуют. Радостей у народа в принципе немного, главная для него – травля кого-то, кого народ не любит. Власти все эти простейшие рефлексы подотчетного народонаселения хорошо выучили, и пускают в ход, когда приходит пора кого-то сдать (кого не жалко). За последнее время пустили в ход две карты: сначала устроили пышную “охоту на мигрантов” – народ шумно радуется и кидает чепчики в воздух, потому что вряд ли есть в стране более ненавистные “широким массам” люди, чем мигранты. Безотчетная слепая ненависть, абсолютно нерассуждающая, “хачи”, “черти нерусские”, “скорей бы их всех поубивали” – власти знают, за кого взяться. Вот по всей стране уже полгода идут погромы “понаехавших” под флагом и под руководством самого же государства, которое предпочло “возглавить процесс”. ЗАЧЕМ это делается? Видимо, чтобы просто “кинуть кость” быдлу и тем самым отвести от себя накопленную слепую ярость – по-другому как-то не объяснишь, поскольку в период острой нехватки рабочей силы своими же руками истреблять в стране наличную рабочую силу, заодно отваживая отсюда тех, кто мог бы приехать – смотрится исключительно тупо, практически классическое “выстрелить себе в ногу”. Но бесспорно – народ рационально не мыслит, и он поэтому пока что счастлив.

А вторая любезная народу цель – и вовсе его давняя мечта, по поводу которой он давно уже мечтает о команде “фас!” Утоление давней и такой же бессмысленной и иррациональной ненависти к “всенародному аллергену” Чубайсу. Власти снизошли до этой глубинной ненависти так поздно, что это кажется вообще чем-то непонятным, с чего вдруг? Сдают НЗ, “неприкосновенный запас сладкого”, вскрывают то, что берегли на самый черный день: сдать Чубайса! Кинуть его орущей толпе! Пусть разорвут на мелкие клочки и насладятся напоследок!

В России, когда мигранты уже почти закончились – пустили в ход последнее, что осталось: сдали остатки “Роснано”. Недавно решились наконец арестовать оставшихся еще в стране последних заместителей Чубайса, которые непонятным образом еще оставались “на хозяйстве”, хотя сам великий и могучий Анатолий Борисыч покинул пределы обожаемой Родины еще весной 2022, то есть – почти 3 года назад. Но все равно поднялись вопли “Ату его!”, “Во всем виноват Чубайс!!” и народ, как водится, недоволен только тем, что “меры пресечения” пока что избраны всего лишь слишком слабо – всего лишь “посадили под домашний арест”, неутолимая жажда мести требует чего-то более брутального – скажем, ареста в подземные казематы на хлеб и воду как минимум.

Зачем это всё делается? Все эти показательные “бей своих, чтоб чужие боялись”? Показательная стрельба очередями себе же в ногу? И по мигрантам, и по Чубайсу? Неужели уже забыли про хотя бы элементарный инстинкт самосохранения?

Да, видимо, в этом и дело. Все уже забыли даже о самых простых соображениях какой-то стратегии, сейчас уже главное – нам бы только день простоять, да ночь продержаться. Так в отчаянной ситуации начинают жечь в печки ассигнации, понимая, что когда кранты, деньги завтра уже не пригодятся – надо побыть в тепле сегодня. Падение, воронка закручивается.

Чубайс, кстати, в своей уютной загранице только плечами пожимает, “эк их там уже припекает”. Соскочил вовремя.