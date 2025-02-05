 

Забытый герой: откровения Майкла Коллинза о высадке на Луну

05.02.2025, 2:35, Разное
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Американский астронавт Майкл Коллинз, сыгравший ключевую роль в миссии «Аполлон-11», поделился своими воспоминаниями о высадке на Луну во время интервью в 2019 году. Его рассказ стал настоящим открытием для многих, ведь до этого момента имя Коллинза было практически забыто. Об этом информирует Daily Star.

Фото из открытых источников

Майкл Коллинз был тем человеком, который обеспечивал связь между астронавтами на борту космического корабля и центром управления полётами на Земле. Именно благодаря его профессионализму и опыту миссия «Аполлон-11» стала возможной.

Во время своего возвращения на Землю после высадки на Луну Майкл Коллинз был поражён красотой нашей планеты.

Он сказал: «Луна была ничем по сравнению с моим видом на мою родную планету. Это была она. Это был главный шанс. Я смотрел в окно и видел крошечную вещицу».

Майкл Коллинз также пояснил о своём страхе за жизнь своих коллег, если бы космический корабль не смог улететь с Луны. Он признался, что постоянно следил за работой систем и помогал астронавтам Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину во время миссии.

«Знаете, вы могли бы скрыть это большим пальцем. Но каждый раз, когда вы её куда-нибудь убирали, она выскакивала. Она хотела, чтобы вы на неё посмотрели. Она хотела, чтобы её увидели. Она была великолепна. Она была крошечной, блестящей, синей, как океаны, белой, как облака, маленькой полоской ржавого цвета, которую мы называем континентами. Она просто светилась», — поделился своими впечатлениями Коллинз.

Майкл Коллинз ушёл из жизни в возрасте 90 лет 28 апреля 2021 года.


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