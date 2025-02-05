В Белом доме началась встреча Нетаниягу и Трампа

Более четверти часа президенту США Дональду Трампу пришлось ждать у входа в Белый дом прибытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и членов израильской делегации. Вопреки сообщениям израильских СМИ, Нетаниягу приехал на встречу без супруги.

Встреча лидеров двух стран будет проходить в Овальном кабинете. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, встреча с глазу на глаз будет продолжаться около 20 минут, затем к Нетаниягу и Трампу присоединятся члены их команд.

На совместном брифинге, предшествовавшем переговорам, Трамп пошутил, что “ему полагается Нобелевская премия за мир, но он ее никогда не получит”. “Мы все хотим мира, мы хотим, чтобы люди перестали гибнуть”, – заявил он.

Биньямин Нетаниягу, отвечая на вопрос поддерживает ли он освобождение всех заложников, ответил утвердительно, но подчеркнул, что продолжает настаивать на достижении всех целей войны, включая уничтожение ХАМАСа. На вопрос, насколько реален второй этап сделки, Нетаниягу сказал: “Мы попытаемся. Это одна из тем, которую мы будем обсуждать. Когда Израиль и США работают вместе, шансы увеличиваются, когда мы не работаем вместе – это создает проблемы”, – заявил он.

Дональду Трампу был задан вопрос о его плане переселения жителей из сектора Газы. Если в предыдущие разы он говорил о том, что речь идет о временном переселении только на время восстановления сектора, сейчас Трамп говорил о постоянном расселении жителей Газы в других странах. “Я надеюсь, что получится сделать что-то хорошее из этого. Зачем им возвращаться? Это место (сектор Газы) – это ад, это самое страшное место на планете. Самое лучшее – это найти красивое место, солнечное. Они не захотят вернуться в Газу”, – заявил он.

На вопрос о возможном строительстве поселений в секторе Газы Трамп ответил, что он думает, что это возможно, так как в Газе слишком опасно. Он добавил, что и израильским военнослужащим не следует там находиться.

Говоря об Иране, Трамп отметил, что главная задача сейчас – не допустить, чтобы он превратился в ядерную державу.

Незадолго до встречи с израильским лидером Дональд Трамп подписал президентские указы о выходе США из Совета по правам человека ООН и запрете на финансирование агентства по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).