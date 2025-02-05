Рупор кремлевской пропаганды: Контроль украинских полезных ископаемых

Российская Федерация взяла под контроль до 70% полезных ископаемых Украины: больше всего полезных ископаемых находится в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях, подсчитал Forbes. Их стоимость составляет 15 триллионов долларов.

PS. Стоит отметить, что вчера Трамп фактическки потребовал передать под контроль США оставшиеся украинские месторождения ценных металлов.

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Источник: Colonel Cassad

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