Высеченное на камне человеческое лицо обнаружили в Казахстане

Археологический ландшафт Казахстана продолжает поражать научный мир новыми открытиями, проливающими свет на жизнь древних цивилизаций. Недавние находки в Акмолинской и Павлодарской областях представляют собой важные исторические артефакты, которые позволяют лучше понять этапы развития казахстанского общества от бронзового века до средневековья. Об этом сообщает Planet Today.

Фото из открытых источников

Загадочная находка в Акмолинской области

В Акмолинской области Казахстана обнаружена уникальная археологическая находка. Сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям случайно наткнулись на высеченное на камне человеческое лицо и сразу же привлекли внимание археологов. Этот артефакт вызвал значительный интерес как среди местных, так и международных ученых.

Артефакт, предположительно принадлежащий древнему скульптору, вызвал споры среди экспертов. Одни считают, что находка датируется бронзовым веком, другие — тюркским периодом. Ведущий научный сотрудник Института имени Алькея Маргулана Сергей Ярыгин отметил, что подобные резные изображения были найдены в Центральной Азии и Восточной Европе, а также в южной Сибири и средневековых тюркских культурах.

«Определить точный возраст артефакта сложно, поскольку он мог относиться к разным историческим эпохам, в том числе и к более позднему времени», — заявил Ярыгин.

Тем не менее, найденный камень взят под охрану Департаментом по чрезвычайным ситуациям, что подчеркивает его культурное и историческое значение.

В Павлодарской области, на территории комплекса Коктас, исследователи Павлодарского педагогического университета сделали еще одно значительное открытие. В ходе раскопок были найдены более 20 курганов, некоторые из которых относятся к сакскому периоду. Среди находок выделяется бронзовый наконечник копья середины XIII — VIII вв. до н. э., который, как считают, принадлежит саргаринско-алексеевской культуре. Этот редкий артефакт обнаружил студент второго курса Асылбек Еламан.

Помимо наконечника копья, были обнаружены и другие ценные артефакты, включая части керамической кухонной посуды. Эти находки не только обогащают знания о древних культурах, но и подтверждают важность продолжения археологических исследований в регионе.

Эти открытия подчеркивают богатство и разнообразие культурного наследия Казахстана. По мнению начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Асета Жангожина, находки окажут положительное влияние на развитие региона и привлекут внимание международного научного сообщества.

«Для нас большая радость сделать столь важное открытие, выполняя свои основные обязанности. Я верю, что это достижение окажет положительное влияние не только на наш район, но и на всю страну», — отметил Жангожин.

Ожидается, что данные находки стимулируют дальнейшие археологические исследования.