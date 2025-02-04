Мнение: Письмо: “Умнее по всем фронтам”

ДБ, то есть Дева-в-башне – это классическая рапунцель.

Она “сидит в башне”, что означает, во-первых, корону и взгляд свысока (переоценку своей СЗ и недорефлексию СЗ партнера), а во-вторых, – привычку объяснять вялую динамику с помощью своего ЗВ и колпачков на партнерах.

ОШ выраженных (Ослиные Шкуры) мы много раз рассматривали. Теперь давайте рассмотрим ДБ.

Письма ДБ обычно бодро написаны, в отличие от меланхоличных писем ОШ.

Почему такие бодрые и позитивные, как думаете?

tratata_tat

Доброго времени суток, уважаемая Эволюция.

Вот моё прошлое письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1593882.html

Слава богу, вроде удалось осознать разрушительность такого поведения, такой вот «рыбалки», и с тех пор со временем, постепенно построить нормальные отношения.

(ДБ часто переоценивают динамику отношений)

Парень, пусть будет, А. – старше меня, умнее по всем фронтам, симпатичный, пухлогубый, кареглазый, с фигурой Хулио Иглесиаса, а для меня так и вовсе – самый красивый на Земле, весьма и весьма размороженный, предполагаю, что КСЖ, до меня год-полтора у него был регулярный секс с женщиной возраста моей матери, а до этого – море разных интересных девушек, ко всем невозможно ревную. Но понимаю при этом, что наш секс не был бы так интересен, не будь он таков, какой есть)).

(Какие баги мы видим в описании героя? Выскочка, Штурман, Училка, Ученица, Доярка, Кокетка, Кривляка. Опишите каждый)

Предполагаю, что у нас сложилось, так как ему нужна была «послушная», домашняя, покладистая девушка, и спустя года он пришёл к этому.

(Дальше выяснится, что автор совсем не домашняя и совсем не покладистая. Да и не “сложилось” у нее пока ничего)

Я – обычная студентка, ленивая чересчур, но такой эффект в том числе есть от моих таблеток(( (сильная седация очень). По быту особо ничего не делаю, но и с него ничего никогда не требую. Так и живем)) Очень помогает его мама, от чего мне каждый раз стыдно. Общаемся хорошо очень с ней, но это невозможно(( Какая я свинья. Она же у него самая замечательная. Лучшая мама на свете объективно ( ну и моя для меня, конечно, тоже лучшая, её добрый Штурман каждый раз очень печётся обо мне и пишет мне работы по учёбе… ).

(Автор “ничего не требует” в быту с героя, благодарна, что его мама приходит, чтобы прибраться в своей собственной квартире. Здесь что она переоценивает?)

Но каждый раз мне не даёт покоя осознание, что я Штурман, я прямо вижу, как в некоторых ситуациях тащу партнёра, но как будто не вижу иного выхода. Ведь наши интересы нередко расходятся, и я либо поступаю по своему, и «плачу налог на штурманство», либо как он хочет, но тогда без особого интереса.

Всё осложняется тем, что я пока не совсем самостоятельна, так как доучиваюсь на очном обучении и пока не имею работы, и в наших отношениях сильно замешаны как мои родители, так и его мама, в квартире которой мы живём.

Например, меня беспокоит вопрос с проведением досуга. У нас несколько разные вкусы на кино, литературу и увлечения в целом. Соответственно я всегда знаю, что он делает мне одолжение, когда мы идём на «мой» фильм, покупаю билеты я, и знаю, что будет справедливо потом посмотреть «его» фильм. Не вместе же мы ходим на такие мероприятия только когда кто-то из нас занят важным делом, например, если парень на работе + заранее обговариваем этот момент, когда же мы свободны – парень очень против, чтобы мы ходили по-одному (и я с ним согласна), мне очень приятно, что у него такая позиция. )

(Автор хоть и написала, что герой “старше и умней по всем фронтам”, но это так и осталось пустым звуком. Его вкусы автор не уважает, даже фильмы не хочет смотреть те, которые интересны ему, хотя казалось бы, какая разница какие фильмы в кинотеатре смотреть, там все развлекательные, коммерческие)

Я вижу выход в том, чтобы не «закукливаться» в своём мирке, а интересоваться также и чем-то другим, что и ему интересно, находить что-то для себя в этом. Пока чаще выходит, что мы идём на мои мероприятия, он особо не предлагает что-то своё, или не так сильно настаивает. Наверное, мне надо тоже предлагать выбрать фильм ему самому тоже! Или горячее поддерживать его идеи с музеем техники и тп. А не «я не против», как я обычно говорю.

Вторая проблема – с отпуском, и с тем, как его проводить. У нас в семье полюбился так называемый «ленивый» отдых, когда вы на море/ на Кавказе – лечитесь, делаете процедуры, ездите на экскурсии/смотрите город/а. Но это стоит денег. Это сильно дороже, чем, например, съездить – посмотреть Алтай на машине.

Парень хочет, чтобы мы съездили на Алтай или в Томск. Но я представляю, насколько это мне не привычный отдых)) После отелей с 3х разовым питанием и мягких кроватей. А мои родители, в связи, опять же, с моим серьезным заболеванием, и опасностью передвижения по трассе на не совсем новой машине, очень настаивают на прежнем отдыхе. И я скорее на их стороне, но «тащить» туда парня я тоже не хочу, он явно не хочет платить такие деньги за отдых, и сам по себе такой отдых – не в его вкусе. С другой стороны – одну кто меня отпустит?

Остается, видимо, лишь компромисс – когда мы совмещаем и тот, и этот варианты?…

(У автора какое-то серьезное заболевание, из-за него она не может поддерживать активный отдых, которые любит герой. А герой не хочет в санатории. То есть проблема в данном случае не “вкусы”, а то, что автору здоровье не позволяет заниматься активным туризмом. Почему она относит это к вкусам?)



Просто так уже было зимой) Когда мои родители подарили нам поездку в санаторий на 3 дня, куда он не хотел явно, прошло всё нормально, но он потом ворчал, как хорошо и приятно дома. Было неприятно отдавать за него деньги и выслушивать такое. Но вот это – как я понимаю – такая вот как раз штурманская щедрость, «налог на штурманство». А как надо было поступать, если он ничего не предлагал?(( И если хотелось провести время где – то не дома…

Возможно – надо было предложить съездить в Томск, куда он хотел, и разделить поездку пополам. Но я туда не очень хотела((( Особенно, зная, что ему интересны другие места там, чем мне, и другой вид отдыха.

Вообще меня очень вдохновляют белоснежки, какие они лёгкие – сексуальные)) и от этого у них жизнь моей мечты – много секса с красивыми мужчинами, достаточно денег, пусть и не своих)), круто же, а самая я , думаю, рапунцель-ОШ ((( Недавно в блоге прочитала, что шанса у нас эволюционировать в рыбу-нерыбу крайне мало, эх(.

(Не понятно в каком блоге автор это прочитала. Но баг Ученица – один из любимых багов ДБ)

В голове, конечно, у меня возникают иногда ужасные мысли о том, что как круто, когда мужик даёт достаточно денег, и пофиг, что ты его не любишь. Похоже, это психология девушки-плюс. Пытаюсь «бить себя по щекам», что у меня чудесный парень и взаимную любовь глупо менять на вот такую вот хрень.

(Автору кажется, что у нее есть выбор: там – нелюбимые мужики с деньгами, готовы давать их автору, тут – чудесный парень со взаимной любовью. А на самом деле тех нет, а этот – преувеличение)



А ещё, я как старуха из сказки о золотой рыбки, мечтаю о браке и о детишках с моим котиком (вместе мы уже 1,5 года).

(И автору кажется, что это наглость с ее стороны – мечтать о браке, почти как наглость старухи, которая захотела стать Владычицей морской. Почему вдруг такое самоуничижение, как думаете?)

И он это прекрасно знает, ох, сколько раз я транслировала эту мысль… Пока же не дошло дальше, чем регулярного «хочу чтоб ты стала моей женой», во время секса, и в моменты особой сентиментальности. А мысль о детях меня, наверное, подотпускает, так как я понимаю, что не меньше половины заботы и обеспечения будет на мне. (Ну мне же надо, всё справедливо!). А пока я всего лишь студентка, без собственных средств к существованию, уверена, это тоже фактор-минус.

Меня прям по больному бьёт, когда слышу что-то «молодой парень, типо меня (Типо А.), с кольцом на руке, у него дочка». Кажется, что я что-то делаю в этой жизни не так… Когда все молодые парни вокруг женятся… Наверное, на сексапильных белоснежках.

(Только полигамии еще автору не хватало ко всем ее багам )

Мы вроде клялись друг другу в вечной любви, и я правда всегда хочу быть с ним, до конца, но если всё так и будет оставаться… и дальше… и дальше… и потом… «Ты моя жена» во время секса… Я многого хочу? Я становлюсь невозможно скучной и липкой от таких мыслей?…

Но всё-таки прогресс как-будто есть. В том плане, что ругаемся мы как будто более продуктивно, и никто не проигрывает, ни выигрывает всё чаще, хотя обычно в выигрыше он бывал)).

Прям до конкретной ругани никогда не доводим, сразу быстро миримся-целуемся, но при откровенных его нападках был момент, когда я замолчала, встретились только вечером – он отошёл уже, отказался от своих претензий – всё было по-моему в итоге, обнимались-целовались. Но, признаюсь, чаще косячу я, и бывает «по его»; он введёт себя довольно жёстко в таких моментах, никаких сюсю, как обычно. Я рада, что хоть я вроде и ОШ, но довольно легко и нередко признаю свои косяки, его правоту и хочу мириться-компенсировать свою вину. Не вижу ничего унизительного в этом. Это норма для меня.

Мне комфортно в этом мире, где моя свобода несколько ограничена, в обмен на то, чтобы нам было обоюдно комфортно. Думаю, что и он тоже ограничивает себя во многом ради наших отношений и нашего комфорта в них. Но иногда напрягает, как жестко он диктует, что да, а что нет.

Такой диалог, например, был… Вижу в нём своего штурмана, который лезет в разборки :

Предыстория: я включила определённую музыку, и она не понравилась парню, раньше я не слишком часто такое слушала, а тут понравилась очень – зависла. Включила. Он сказал, что музыка фу, я переключила на другой трек, но подобный, он встал и ушёл на кухню.

(Музыка должна нравиться обоим, либо ее нужно слушать в наушники, нельзя насиловать тех, кто живет с вами, неприятной им музыкой)

Я: чё психуешь?

А: Я не психую

Я: а что ушел так резко?

(Наезжает автор, как мы видим. Герой ушел на кухню, автор его за это отчитывает, как будто он должен быть сидеть и терпеть ради нее)

А: Не хочу слушать эти треки

Я: ??? (((

А: Что?

Я: Чем тебе не нравятся?

мне не очень приятно(

Я к твоей музыке всегда была доброжелательна

А: Я к твоей тоже

Доброжелателен

Я: а щас что?

Тогда

А: Но эта мне не нравится

Я: чем?

А: Абсолютно не женственная какая-то, а пацанская

Я: Нет, это классная музыка про любовь

Искренняя, простая

(“Умней по всем фронтам” герой, но автор запрещает ему иметь свое мнение про треки, заставляет сначала отчитаться, что именно ему не нравится, а потом отвергает все его аргументы)

А: Слишком простая

Примитивная

Я: Как будто, знаешь, обычный простой пацан поёт, а не какой то..) Мега-Певец

А: Можно такое слушать лет до 20))

И я слушал когда-то )

Я: да когда угодно, что у тебя за клише? – ответ на «Можно такое слушать…»

(Не ясно в чем преимущество “простых пацанов” перед мега-певцами и почему автор ругает героя за “клише”)

А: Но теперь мне не нравится

Я: значит поймешь меня) – ответ на «И я слушал…»

А:Тебе уже 21))

Я: так и????

?? – переслала сообщение « да когда угодно…»

А: Что?

Я: что, теперь и музыку будем по-отдельности слушать, да?

А: И музыку

Я: ?

Игнор, да?

(Автор угрожает, что если герой не изменит вкусы, у них будет еще больше “по-отдельности”)



А: Что?

Я: – Пересылаю ему свой вопрос про клише

что ты имеешь в виду?

А: К., мне просто не нравятся эти треки

Тоже что и ты ( в ответ на мой вопрос «что ты имеешь в виду?», про слушать музыку отдельно)

Я: Что будем делать? Мне тоже далеко не все твои нравятся.

а что я имею в виду по твоему? – в ответ на «тоже что и ты»

А: Не знаю… ( В ответ на «что будем делать?…»

Я: ладно, не хочешь общаться – как хочешь

А: Я такого не говорил

Я: тем не менее, ты не отвечаешь на мои вопросы, как будто не хочешь поддерживать диалог(

А: Я на все ответил

Я: нет

И он замолчал. Потом, когда пришел в комнату, сесть за комп – я начала опять вроде как приставать к нему, и как-то слово за слово – помирились, и всё как раньше. – Я вот не понимаю, мне кажется, что я в такие моменты чересчур активна, как будто мне надо притормозить, но мне очень сложно выносить это молчание… Эту обиду… И часто бывало, что мы мирились, после того, как я начинала «растапливать лёд», первая шла на контакт и тому подобное.( Не как тут, в этом диалоге – тут пример конфликта, мирюсь я, конечно, несколько по-другому 😊).

Вроде важный навык, а вроде и я делаю что-то не совсем правильно, как – будто всё-таки штурманю события местами. Как будто надо дать возможность всему развиваться своим чередом, не подгонять.

(Что она имеет в виду?)

Спасибо огромное, что прочитали!