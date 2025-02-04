 

Рупор кремлевской пропаганды: Порошенко осуждает НАТО

04.02.2025, 22:15, Разное
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Смешное. На Украине шайка Зеленского пытается топить Порошенко на упреждение, так как США хотят заставить провести выборы.
Достают грязное белье шоколадного фюрера, в том числе и его публичные выступления против НАТО в 1999 году, когда Порошенко в составе партии Медведчука (ха-ха), осуждал агрессию НАТО против Югославии.

На деле, тут нет ничего удивительного, олигарх Порошенко тогда крутился рядом с условно "пророссийскими" группами и был одним из создателей пресловутой "Партии Регионов", которая декларировала укрепление связей с Россией и защиту русского языка.
Естественно, с тех времен Порошенко многократно переобулся, но тем не менее сейчас эти заявления против НАТО ему на полном серьезе ставят в политическую вину, ибо НАТО выше любых подозрений и обвинений в системе координат украинского политическокго предательства.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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