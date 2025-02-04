Рупор кремлевской пропаганды: Порошенко осуждает НАТО

Смешное. На Украине шайка Зеленского пытается топить Порошенко на упреждение, так как США хотят заставить провести выборы.

Достают грязное белье шоколадного фюрера, в том числе и его публичные выступления против НАТО в 1999 году, когда Порошенко в составе партии Медведчука (ха-ха), осуждал агрессию НАТО против Югославии.

На деле, тут нет ничего удивительного, олигарх Порошенко тогда крутился рядом с условно "пророссийскими" группами и был одним из создателей пресловутой "Партии Регионов", которая декларировала укрепление связей с Россией и защиту русского языка.

Естественно, с тех времен Порошенко многократно переобулся, но тем не менее сейчас эти заявления против НАТО ему на полном серьезе ставят в политическую вину, ибо НАТО выше любых подозрений и обвинений в системе координат украинского политическокго предательства.

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Источник: Colonel Cassad

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