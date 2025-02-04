 

Полиция подтвердила – в результате стрельбы в школе в Эребру погибло около десяти человек

04.02.2025, 20:45, Новости дня
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Полиция шведского города Эребру, расположенного в центральной части Швеции, сообщила уточненные данные о погибших и пострадавших в результате стрельбы в школе Campus Risbergska: около 10 человек погибли, точное количество пострадавших полиция сообщить затрудняется.

По словам начальника полиции округа Эребру Роберто Эйда Фореста, более конкретную информацию сообщить нельзя, поскольку ущерб очень велик. В настоящее время полиция занимается установлением личности погибших и не пишет никаких подробностей о жертвах.

Ранее местные СМИ сообщали, что речь идет о школе для взрослых. Предположительно, совершивший вооруженное нападение на школу человек покончил с собой, и он – один из десяти признанных погибших.

По предположениям полиции, преступник действовал в одиночку. Он ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не имел связей с бандами. Полиция эвакуировала учащихся и персонал из нескольких школ, однако затем представитель полиции сообщил, что правоохранительные органы уверены, что дополнительных атак не будет.

Муниципалитет Эребру открыл несколько центров кризисной поддержки, два из них расположены вблизи школы.


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