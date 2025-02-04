Мнение: Упадок портов Прибалтики и Европы, нападения на русские суда и авиакризис в Латвии «из-за спама»

1. В России грузооборот портов почти утроился за последние 20 лет (ссылка), а порты Прибалтики усохли примерно на одну пятую (см. график и таблицу). Если брать грузооборот одних только балтийских портов России, то здесь мы также видим трёхкратный рост (карта). В Прибалтике же избежать масштабного упадка удалось только Литве (ссылка):



Литовская Клайпеда/Бутинге смотрится бодро, но ещё в 2020 её оборот был 48 млн тонн. Мууга/Таллин и Вентспилс — главные лузеры.

Усть-Луга — мощь. И в целом плотность портовой инфраструктуры в Ленобласти/СПб сейчас по меркам региона подавляющая.

Всё ожидаемо. Больших портов в Прибалтике в принципе не должно было быть, их изначально планировали строить на территории РСФСР. К сожалению, влияние национальных окраин на политику СССР было слишком велико, поэтому когда прибалты закапризничали, советское государство начало вкладываться в развитие именно их портов.

После 1992 года у стран Прибалтики был ровно один способ сохранить грузооборот: поддерживать с Россией настолько хорошие отношения, чтобы мы даже не думали о том, что зависим от наших соседей в деле транзита. Поэтому как только прибалты начали с Россией ссориться, стало ясно, что на их портах можно ставить крест.

При этом с портами и морскими перевозками грустно не только в Прибалтике, но и во всём Евросоюзе. «Сухопутная держава» Россия уже практически догнала «морской» Евросоюз по грузообороту портов на душу населения (ссылка):



Портов в Европе очень много. Их общий грузооборот 2023 года – 3375 млн тонн, что чуть меньше, чем грузооборот 2008 года – 3383 млн тонн, и конечно с дальнейшим падением в 2024 году.

Вроде как выходит 7,5 тонн на каждого из 450 млн жителей Европы <…>. Но Евростат тут сильно химичит, включая грузооборот Турции, но не включая турецкое население <…>

На самом деле грузооборот без Турции – 2844 млн тонн, и на 450 млн [граждан ЕС] выходит 6,34 тонны, что вполне похоже на российский показатель 6,18 тонн на жителя.

Как-то думалось, что Европа более морская держава, чем Россия, а оказалось абсолютно такая же. Что самое удивительное, Россия даже более морская, чем Турция с показателем 514 млн тонн на 85 млн населения.

Что касается портов. В Европе есть 2 суперпорта – Роттердам (400 млн тонн [грузооборота]) и Антверпен 250 (млн тонн). А вот всё остальное уступает [российским] Новороссийску и Усть-Луге, причём уменьшаясь на глазах, Гамбург ныне уже [не] торт. Растёт только румынская Констанца и польский Гданьск, жиреющие на военных грузах. Всё остальное деградирует на глазах.

Напомню также, что раньше у России почти не было своего флота танкеров, а теперь есть. Спасибо западным санкциям, которые побудили наших нефтяников развернуть этот флот.

2. Растущая морская мощь России, судя по всему, не даёт покоя европейцам. В начале 2025 года они развернули целую кампанию против российского судоходства.

Шведские власти в конце января задержали российское судно Silver Sea под флагом Мальты по подозрению в «грубой диверсии» – якобы русские моряки нарочно оборвали подводный кабель в Балтийском море, связывающий Швецию и Латвию (ссылка). Спустя несколько дней судно отпустили со следующей формулировкой:



«Установлено, что сочетание погодных условий и недостатков оборудования и навигации способствовало обрыву кабеля», — указали в прокуратуре.

В Норвегии пошли ещё дальше и по запросу Латвии арестовали судно Silver Dania с российским экипажем, но ходящее под норвежским же флагом. Очень скоро его также отпустили (ссылка).

Проблемы российским морякам начали создавать не только балтийские и скандинавские страны, но и южные европейцы (ссылка):



Испанские спецназовцы издевались над российскими моряками из экипажа задержанного судна-рефрижератора Baltic Summer, сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, испанцы угрожали россиянам пистолетами и гранатами, заставляли готовить для себя пищу. Кроме того, в ходе досмотра судна силовики неаккуратно обращались с грузом и украли сигареты, бюст Иосифа Сталина и около 1 тысячи долларов.

Напомним, 21 января у берегов Португалии был задержан рефрижератор Baltic Summer, который ходит под флагом Багамских островов. После чего судно отправили в испанский порт Виго.

По мнению испанских и американских правоохранительных органов, на борту находился тайник с кокаином. Но в ходе тщательного обыска ничего запрещенного так и не было обнаружено. Baltic Summer продолжил путь в порт назначения.

Полагаю, скоро европейцы поймут, что эскалация конфликта не в их интересах. Чем больше русских судов они будут задерживать, тем больше подземных кабелей у них будет рваться. А порванный кабель — куда как более дорогостоящая проблема, нежели застрявшее где-то на пару недель судно.

3. Историк-алкоголик пишет о забавной причине банкротства латвийской государственной авиакомпании. Совет директоров присылал премьер-министру письмо о необходимости срочных мер, но та проигнорировала сообщение, так как письмо «ушло в спам» (ссылка).

Айтишники знают, что это хороший маркер профессионализма. Когда чиновник или политик много работает с документами, он внимательно читает папку «Входящие» и сортирует письма осознанно. Когда же во власть приходит глупая любительница дискотек, как это принято сейчас в Европе, она читает письма выборочно и наугад. Тот факт, что у целого премьер-министра «ушло в спам» важное письмо, пожалуй, уже является приговором всей политической элите этой несчастной страны.