Минтранс Казахстана опубликовал отчет по крушению самолета AZAL, подбитого ПВО над Грозным

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от города Актау.

Согласно опубликованному отчету, диспетчеры предупреждали о введении плана “Ковер” в Грозном; при попытке приземлиться в Грозном экипаж самолета сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел; большинство повреждений находятся в киле и стабилизаторе борта; гидравлика и электропроводка лайнера были повреждены до столкновения с землей, вероятно, из-за внешних объектов.

“Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму”, – говорится в отчете.

“Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены соответствующие исследования и экспертизы”, – говорится в отчете.

Напомним: 25 декабря 2024 года азербайджанский самолет Embraer, направлявшийся из Баку, попал под обстрел средств ПВО при попытке приземлиться в Грозном. Пилотам удалось дотянуть подбитую машину до Актау, однако при подлете к аэропорту самолет потерпел крушение. Погибли 38 человек.