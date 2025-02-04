 

Стрельба в школе в городе Эребру в Швеции, не менее пяти пострадавших

04.02.2025, 16:45, Новости дня
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В городе Эребру в центральной части Швеции произошло вооруженное нападение на школу. В результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, пять человек, в том числе сотрудники полиции.

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, ситуация “очень серьезная”, и опасность еще не миновала. Полиция Швеции обратилась к местному населению с просьбой избегать района Вестхага.

Местные больницы приведены в состояние повышенной готовности.

Информация уточняется.


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