 

Затерянный континент обнаружили ученые в Арктике

04.02.2025, 16:40, Разное
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Группа ученых из Университета Дерби в Великобритании обнаружила затерянный континент глубоко в южной части Северного Ледовитого океана. Это произошло совершенно случайно, когда исследователи занимались изучением движений тектонических плит в этом регионе.

Фото из открытых источников

Этот доисторический микроконтинент, названный протомикроконтинентом пролива Дэвиса, расположен ниже пролива Дэвиса, между Канадой и Гренландией. Протомикроконтинент имеет толщину от 19 до 24 километров и длину около 400 километров, и исследователи считают его фрагментом континентальной коры, который откололся от основных континентов миллионы лет назад.

Когда тектонические плиты между Канадой и Гренландией сдвинулись, образовав пролив Дэвиса, земная кора претерпела серьезные изменения. Этот процесс создал толстую континентальную кору в океане, что привело к формированию нового континентального фрагмента. Протомикроконтиненты представляют собой участки внешней земной коры, разделенные на несколько тектонических плит, и их движение вызывает землетрясения и вулканические взрывы.

Джордан Фетин, один из авторов исследования, опубликованного в журнале Gondwana Research, объясняет:

«Четко определенные изменения в движении плит, происходящие в Лабрадорском море и Баффиновом заливе, делают эту область идеальной естественной лабораторией для изучения образования микроконтинентов. Рифтинг и образование микроконтинентов – абсолютно непрерывные явления: с каждым землетрясением мы могли бы стремиться к следующему разделению микроконтинентов. Цель нашей работы – понять его формирование достаточно хорошо, чтобы предсказать ту же самую будущую эволюцию».

Это открытие имеет огромное значение для понимания геологического ландшафта Земли. Расположение микроконтинента в относительно нетронутом человеком районе позволяет ученым детально изучить динамические процессы тектоники плит и формирования земной коры. Исследователи утверждают, что формирование континента началось около 118 миллионов лет назад, а континентальный разлом в Лабрадорском море произошел около 61,27 миллиона лет назад.

«Наши интерпретации сейсмических отражений указывают на событие расширения в восточной части пролива Дэвиса между 58 и 49 миллионами лет назад, которое привело к разделению этого фрагмента континентальной коры от Гренландии», – добавляют эксперты.


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