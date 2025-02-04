Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1077-й день войны

Министерство обороны РФ 4 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Новомлынск, Новая Кругляковка, Западное, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства и три склада боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию “Иностранного легиона” и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты “Bradley” производства США и десять пикапов. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Бурлацкое, Раздольное и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: управляемая ракета большой дальности “Нептун”, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42406 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21023 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21222 орудия полевой артиллерии и минометов, 31186 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 91100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.