В Гранд-Каньоне есть места, которые скрываются от туристов

Гранд-Каньон (Большой каньон, штат Аризона, США) всегда привлекал туристов со всего мира своими величественными пейзажами. Но знаете ли вы, что на территории национального парка есть места, которые намеренно скрываются от общественности?

Фото из открытых источников

Национальный парк Гранд-Каньон не только впечатляет своими природными красотами, но и хранит множество древних наскальных рисунков, о которых знают лишь немногие. Их точное местонахождение держится в строгом секрете, чтобы защитить это культурное наследие от вандализма и разрушений. Об этом рассказывает IFLScience.

Одно из таких мест – «Галерея шаманов», о которой большинство туристов узнают лишь по слухам. Впервые обнаруженное в 1987 году американским археологом Полли Шаафсма, это место представляет собой большое панно из пиктограмм, изображающих антропоморфных персонажей, оленей, птиц и абстрактные фигуры. Стиль этих рисунков получил название «Гранд-Каньон» или «Полихромная Эспланада» в честь ярко-красно-коричневого слоя песчаника, формирующего каньон.

Фото из открытых источников / Пиктограмма, найденная на тропе Брайт-Энджел в национальном парке Гранд-Каньон / National Park Service

Хотя точную датировку наскальных рисунков определить сложно, считается, что они относятся к архаическому периоду, который длился примерно с 8500 года до н.э. до 2000-1000 года до н.э. Местонахождение галереи не указано на официальном сайте Службы национальных парков (NPS). Единственный способ узнать о ней – это описания Шаафсмы и редкие фотографии тех, кто нашел это место.

Решение держать местонахождение древних наскальных рисунков в секрете вполне объяснимо. Как отмечает смотритель парков NPS и археолог Рассел Кэш в подкасте Everybody’s National Parks, большинство из панелей (более 150) с пиктограммами и петроглифами в регионе Зайон также скрыты от общественности. Это сделано для защиты искусства. Открытая для посетителей панель в Зайоне, по словам Кэша, превратилась в самое печальное место парка из-за граффити и вандализма.

В национальном парке Гранд-Каньон и близлежащем национальном памятнике Гранд-Каньон-Парашант есть несколько мест, где туристы могут увидеть ранние пиктограммы и петроглифы, такие как тропа Брайт-Энджел и Нампавипе. Однако NPS настоятельно рекомендует держаться на расстоянии, чтобы избежать вандализма.

«Пожалуйста, не прикасайтесь к петроглифам. Масло с кожи людей со временем делает изображения тусклыми, и история теряется», – говорят в NPS. «Запоминайте петроглифы, фотографируя или зарисовывая их, а не делая зарисовки».

Гранд-Каньон (Большой Каньон) расположен в штате Аризона, США, на территории национального парка с таким же названием. Он прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона составляет 446 километров, ширина колеблется от 6 до 29 километров на уровне плато и менее километра на уровне дна. Максимальная глубина каньона — 1857 метров. Гранд-Каньон входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года.