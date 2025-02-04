 

На Госуслугах запустили единый сервис хранения паролей

04.02.2025, 15:33, Разное
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На федеральном портале Госуслуги начал работу новый сервис, позволяющий
пользователям безопасно хранить и управлять своими паролями от различных интернет-сайтов, – об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций. Использование сервиса гражданами станет обязательным со второй
половины весны 2025 года.

«Современный человек использует десятки паролей и запомнить их все
бывает сложно. Наше государство решает эту проблему, обеспечивая при этом высокий
уровень защиты данных», – отметил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Новый сервис уже доступен для всех пользователей портала Госуслуги и уже встроен
в популярный отечественный браузер. Все пароли будут храниться на защищенных серверах,
а доступ к ним возможен только после прохождения двухфакторной аутентификации. Сервис позволяет хранить пароли от личных
кабинетов на государственных и коммерческих платформах, а также автоматически
заполнять их при входе на ресурсы, расположенные как на территории РФ, так и за
её пределами.

В ближайшее время планируется интеграция с мобильным приложением «Госключ» и расширение функционала, включая генерацию сложных уникальных паролей (от 8
символов) и уведомлений о потенциальных утечках данных до момента их публикации на ресурсах злоумышленников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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