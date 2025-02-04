На Госуслугах запустили единый сервис хранения паролей

На федеральном портале Госуслуги начал работу новый сервис, позволяющий

пользователям безопасно хранить и управлять своими паролями от различных интернет-сайтов, – об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций. Использование сервиса гражданами станет обязательным со второй

половины весны 2025 года.

«Современный человек использует десятки паролей и запомнить их все

бывает сложно. Наше государство решает эту проблему, обеспечивая при этом высокий

уровень защиты данных», – отметил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Новый сервис уже доступен для всех пользователей портала Госуслуги и уже встроен

в популярный отечественный браузер. Все пароли будут храниться на защищенных серверах,

а доступ к ним возможен только после прохождения двухфакторной аутентификации. Сервис позволяет хранить пароли от личных

кабинетов на государственных и коммерческих платформах, а также автоматически

заполнять их при входе на ресурсы, расположенные как на территории РФ, так и за

её пределами.

В ближайшее время планируется интеграция с мобильным приложением «Госключ» и расширение функционала, включая генерацию сложных уникальных паролей (от 8

символов) и уведомлений о потенциальных утечках данных до момента их публикации на ресурсах злоумышленников.

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