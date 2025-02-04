Рупор кремлевской пропаганды: Китай принимает вызов
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Китай не стал тянуть, поднял брошенную перчатку и ввел пошлины на американские энергоносители. Торговая война началась.
Китай в качестве ответа Трампу ввел пошлины на уголь, нефть, СПГ из США
Китай объявил о введении пошлин в 10% на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Американские уголь и СПГ, согласно решению Госсовета, будут облагаться пошлинами в 15%. Это решение принято в ответ на вступившие в силу сегодня, 4 февраля,10-процентные пошлины США на товары из Китая. Они вступят в силу в понедельник, 10 февраля.
Об ответных мерах объявил Комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР. В его пресс-релизе сказано, что одностороннее введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), а также мешает «нормальному экономическому и торговому сотрудничеству КНР и США». Китай также подал иск в ВТО.
https://www.kommersant.ru/doc/7478567 – цинк
Чем сильнее будет торговая война между США и Китаем, тем нам лучше.
Цена на СПГ скорее всего возрастет.
PS.Также Китай начал антимонопольное расследование против Google.
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Источник: Colonel Cassad
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