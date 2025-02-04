 

В РФ режиссера Евгению Беркович этапируют в колонию

04.02.2025, 13:45, Новости дня
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Во вторник, 4 февраля, стало известно, что режиссера Евгению Беркович, осужденную в РФ на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об “оправдании терроризма”, начали этапировать в колонию.

Сведений об этапировании в колонию драматурга Светланы Петрийчук не поступало.

8 июля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об “оправдании терроризма” (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

25 декабря 2024 года апелляционный военный суд во Власихе Московской области незначительно сократил сроки заключения: срок Беркович был сокращен на пять месяцев – до пяти лет и семи месяцев лишения свободы, срок Петрийчук – на два месяца, до пяти лет и десяти месяцев.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об “оправдании терроризма”. Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем “Финист Ясный Сокол”, поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии “Золотая маска”. В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным “женихам”, оказываясь в пекле террористических войн.

Беркович и Петрийчук не признают вину. Многие российские деятели искусства выступали в их защиту.


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