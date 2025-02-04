Впервые в истории мотоцикл ушел с аукциона за цену выше миллиона долларов

Впервые в истории мотоцикл ушел с аукциона по цене более миллиона долларов. Сначала предыдущий мировой рекорд для мотоциклов на аукционе был побит, когда Cyclone V-Twin 1915 года выпуска был продан за 1 320 000 долларов. Прежними рекордсменами были легендарный Harley-Davidson модели «Strap Tank», выпущенный в 1908 году, и Vincent Black Lightning, проданные за 935 000 и 929 000 долларов, соответственно.

Через несколько минут нашелся покупатель и на Crocker Twin 1938 года, готовый выложить за него 880 000 долларов. Примечательно, что оба мотоцикла принадлежали покойному Урбану С. Хиршу III, известному коллекционеру мотоциклов. Его частный музей, вызывающий огромный интерес фанатов мототехники, занимал целое крыло его роскошной резиденции.

О Хирше известно то, что он вырос в бедной семье и с юных лет увлекался мощными мотоциклами. Сколотив солидный капитал на серии удачных сделок, он не забыл о своих увлечениях и поддерживал тесные связи с сообществом любителей мотоциклов, регулярно появляясь на тематических тусовках.

Источник — Mecum