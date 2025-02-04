 

Разведка Южной Кореи – военнослужащих КНДР убрали с фронта в Курской области

04.02.2025, 11:45, Новости дня
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Разведка Южной Кореи сообщила, что военные из КНДР, совместно с россиянами воевавшие в Курской области против Вооруженных сил Украины, в середине января были выведены с линии фронта. Одной из возможных причин названы большие потери.

О том, что северокорейские солдаты более не находятся в боевом соприкосновении с ВСУ, несколько дней назад сообщило украинское военное командование. Оно также говорило о понесенных корейцами значительных потерях.

КНДР направила в Россию для участия в военных действиях против Украины около 11000 военнослужащих. В середине января стало известно, что по данным разведки Южной Кореи, около 300 из них были убиты, 2700 ранены.

Столь ощутимые потери стали сочетанием высокой мотивации, непонимания современной войны, а также результатом заданий, которые давались ими российскими союзниками. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил всего о двух случаях сдачи в плен.


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