Илон Маск признал фальсификацию американского полёта на Луну

Глава департамента государственной эффективности, миллиардер Илон Маск на брифинге для СМИ обнародовал сведения о Лунной программе США, ранее считавшиеся секретными. После открытия доступа к архивам ЦРУ стало известно о фальсификации полёта на Луну 20 июля 1969 года американским космическим кораблём «Аполлон-11».

«Я, честно говоря, и раньше об этом догадывался, да и мой друг Стэнли Кубрик мне косвенно об этом намекал, но теперь мы знаем это точно, как и то, что Нил Армстронг и Базз Олдрин всё лето 1969 года провели на Карибах», – заявил Маск.

Предприниматель признал, что из данных ЦРУ также стало известно о секретном полёте на Луну в 1968 году советских космонавтов, о котором не сообщали широкой публике.

«Мы даже знаем фамилии этих русских астронавтов – если я не ошибаюсь, это Петров и Башкиров. СССР скрыл данные об их полёте из-за того, что они не смогли установить на Луне красный флаг. СССР знал и о том, что мы не высаживались на Луну, но мы заключили сделку, поэтому никто не узнал о нашем космическом позоре», – резюмировал американский чиновник.

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