 

Илон Маск признал фальсификацию американского полёта на Луну

04.02.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава департамента государственной эффективности, миллиардер Илон Маск на брифинге для СМИ обнародовал сведения о Лунной программе США, ранее считавшиеся секретными. После открытия доступа к архивам ЦРУ стало известно о фальсификации полёта на Луну 20 июля 1969 года американским космическим кораблём «Аполлон-11».

«Я, честно говоря, и раньше об этом догадывался, да и мой друг Стэнли Кубрик мне косвенно об этом намекал, но теперь мы знаем это точно, как и то, что Нил Армстронг и Базз Олдрин всё лето 1969 года провели на Карибах», – заявил Маск.

Предприниматель признал, что из данных ЦРУ также стало известно о секретном полёте на Луну в 1968 году советских космонавтов, о котором не сообщали широкой публике.

«Мы даже знаем фамилии этих русских астронавтов – если я не ошибаюсь, это Петров и Башкиров. СССР скрыл данные об их полёте из-за того, что они не смогли установить на Луне красный флаг. СССР знал и о том, что мы не высаживались на Луну, но мы заключили сделку, поэтому никто не узнал о нашем космическом позоре», – резюмировал американский чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе

04.02 / В Йеллоустоне произошло мощнейшее извержение гейзера

04.02 / Угроза из прошлого: почему чума продолжает преследовать человечество?

04.02 / Либеральная синагога в Нью-Йорке разрешила использовать бритву Оккама при проведении обряда обрезания

04.02 / На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза

04.02 / Загадка природы: гигантское дерево кешью в Бразилии

04.02 / Исследование: Как смартфоны мешают доверию и социальным связям

04.02 / В разрушенной обсерватории обнаружили вольфрам, который был открыт через 180 лет

04.02 / Как ложные воспоминания едва не разрушили семью

04.02 / Самые распространенные мифы со всего мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика