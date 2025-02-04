В Йеллоустоне произошло мощнейшее извержение гейзера

Утром, 23 июля, около 10:00 по местному времени, в знаменитой термальной зоне Бисквит-Бэйсин в Йеллоустонском национальном парке произошло мощное извержение гейзера. Природное явление потрясло посетителей, ставших невольными свидетелями драматической сцены, которая сразу же попала в объективы видеокамер и разлетелась по социальным сетям.

Фото из открытых источников

Видеозаписи, сделанные очевидцами, демонстрируют момент взрыва, во время которого облако густого пара и воды с оглушительным шумом вырвалось на поверхность. На кадрах видно, как испуганные туристы бегут по дощатому настилу, который вскоре после извержения оказался повреждённым. К счастью, по данным USA Today, никто из посетителей не пострадал.

Фото из открытых источников

Сейчас американская Геологическая служба (USGS) закрыла доступ к Бисквит-Бэйсин, а также прилегающим набережным и парковкам, чтобы провести необходимые исследования и обеспечить безопасность. На месте происшествия работают геологи, тщательно изучающие последствия взрыва.

«Вулканическая активность в регионе Йеллоустоуна остаётся на нормальном уровне», – успокаивают специалисты из USGS.

В ведомстве подчеркнули, что такие извержения гейзеров – не редкость и не свидетельствуют о надвигающемся извержении вулкана или подъеме магмы к поверхности. Однако, несмотря на отсутствие прямой угрозы, осторожность и бдительность остаются первоочередными задачами для сотрудников парка.

Йеллоустонский национальный парк, известный своими уникальными геотермальными источниками и потрясающими природными ландшафтами, снова напомнил о своей могучей силе. Гейзеры периодически показывают, что под этой красотой скрывается нечто большее – мощные природные силы, которыми нельзя пренебрегать.

Посетители парка наверняка будут помнить это событие. А тем, кто планирует поездку в Йеллоустоун, стоит быть готовыми к сюрпризам и соблюдать правила безопасности.

Ранее над супервулканом Йеллоустон очевидцы наблюдали НЛО в виде яркого белого шара. Многие аналитики посчитали плохим знаком, который показывает, что магма этого «монстра», возможно, опять активизировалась и готова вот-вот вырваться наружу.