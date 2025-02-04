 

Сальвадор согласился принимать американских преступников и депортируемых нелегалов

04.02.2025, 9:45, Новости дня
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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Сальвадора Наиб Букеле согласился размещать в этой стране высылаемых из США нелегальных мигрантов, а также резидентов и граждан США, отбывающих наказание в американских тюрьмах.

“Сальвадор согласился на самое беспрецедентное соглашение в области миграции, заключенное когда-либо в мире. США глубоко за это благодарны, ни одно государство не выступало с подобной демонстрацией дружбы”, – заявил американский политик.

Рубио отметил, что меры по борьбе с преступными бандами, принимаемые Букеле, прекрасно себя показали. “Мы сегодня говорили об этом с президентом Трампом”, – добавил он. Добавим, что эти методы вызвали критику правозащитных организаций.

Турне по Центральной Америке – первая зарубежная поездка Рубио после назначение на пост госсекретаря. Она призвана обеспечить, что регион будет следовать в фарватере политики новой администрации. Так, Панама под давлением США согласилась выйти из соглашения с КНР.


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