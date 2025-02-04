 

Либеральная синагога в Нью-Йорке разрешила использовать бритву Оккама при проведении обряда обрезания

04.02.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совет раввинов расположенной в нью-йоркском Бруклине синагоги «Дир Хазирим» впервые в истории иудаизма постановил, что бритву Оккама допустимо использовать при совершении обряда обрезания.

Раввин Шлоим Цви собственноручно провёл первый такой ритуал над новорождённой девочкой в присутствии обоих её отцов.

Знаменитая синагога принадлежит к либеральному течению иудаизма. В 2014 году звание раввина в ней впервые получила женщина, а в 2019 году эту степень присудили небинарной персоне. Большинство иудейских общин Нью-Йорка раскритиковали решение руководства «Дир Хазирим», заявив, что изобретённая в начале XIV века британским философом Уильямом Оккамом бритва не может применяться в религиозных обрядах, поскольку её создатель был католиком. Однако у Шлоима Цви нашлись и сторонники: в поддержку раввина-реформатора выступила Конференция раввинов Калифорнии, которые заявили, что уже несколько лет успешно используют бутылки Клейна для хранения вина, которые употребляется во время празднования Пурима.

– Думаю, что в ритуале «Дир Хазирим» очень много лишнего, – говорит противник нововведения, консервативный раввин Иосиф Гольдштейн из Беркли. – Они наплодили слишком много сущностей. Нужно просто взять и отсечь всё лишнее, что они наприносили в иудаизм, чтобы сохранить его чистоту. Вера должна проистекать из как можно меньшего числа догматов и философских принципов. Безусловно, бритве Оккама в иудаизме нет места.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В Йеллоустоне произошло мощнейшее извержение гейзера

04.02 / Угроза из прошлого: почему чума продолжает преследовать человечество?

04.02 / На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза

04.02 / Загадка природы: гигантское дерево кешью в Бразилии

04.02 / Исследование: Как смартфоны мешают доверию и социальным связям

04.02 / В разрушенной обсерватории обнаружили вольфрам, который был открыт через 180 лет

04.02 / Как ложные воспоминания едва не разрушили семью

04.02 / Самые распространенные мифы со всего мира

04.02 / Ученые выяснили, как возникает эффект плацебо

04.02 / Мнение «аналитика»: О лютом π-це в Москве… Да вы все совсем сдурели что ли?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика