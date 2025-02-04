Либеральная синагога в Нью-Йорке разрешила использовать бритву Оккама при проведении обряда обрезания

Совет раввинов расположенной в нью-йоркском Бруклине синагоги «Дир Хазирим» впервые в истории иудаизма постановил, что бритву Оккама допустимо использовать при совершении обряда обрезания.

Раввин Шлоим Цви собственноручно провёл первый такой ритуал над новорождённой девочкой в присутствии обоих её отцов.

Знаменитая синагога принадлежит к либеральному течению иудаизма. В 2014 году звание раввина в ней впервые получила женщина, а в 2019 году эту степень присудили небинарной персоне. Большинство иудейских общин Нью-Йорка раскритиковали решение руководства «Дир Хазирим», заявив, что изобретённая в начале XIV века британским философом Уильямом Оккамом бритва не может применяться в религиозных обрядах, поскольку её создатель был католиком. Однако у Шлоима Цви нашлись и сторонники: в поддержку раввина-реформатора выступила Конференция раввинов Калифорнии, которые заявили, что уже несколько лет успешно используют бутылки Клейна для хранения вина, которые употребляется во время празднования Пурима.

– Думаю, что в ритуале «Дир Хазирим» очень много лишнего, – говорит противник нововведения, консервативный раввин Иосиф Гольдштейн из Беркли. – Они наплодили слишком много сущностей. Нужно просто взять и отсечь всё лишнее, что они наприносили в иудаизм, чтобы сохранить его чистоту. Вера должна проистекать из как можно меньшего числа догматов и философских принципов. Безусловно, бритве Оккама в иудаизме нет места.

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