Как ложные воспоминания едва не разрушили семью

Британская семья оказалась на грани распада из-за обмана со стороны мошенницы, представлявшейся «целительницей». История Сары Стратт, матери, оклеветанной собственной дочерью, стала настоящей сенсацией после её интервью изданию Daily Mail.

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Всё началось в 2010 году, когда дочь Сары, талантливая молодая художница, вернулась из Италии и пояснила матери, что начала посещать сеансы у некой Энн Крейг. Крейг, представлявшаяся «целительницей» и «духовным наставником», утверждала, что работает только с «по-настоящему особенными людьми». За свои услуги она брала внушительную сумму — 100 фунтов стерлингов за час.

Сначала Сара не видела ничего подозрительного в этих сеансах. Но в 2012 году её дочь начала отдаляться от семьи и друзей. Она разорвала отношения с бойфрендом, закрыла свои аккаунты в социальных сетях и перестала отвечать на звонки матери. В 2014 году Сара получила от дочери письмо, в котором та сообщала о разрыве всех связей с семьёй и изменении своего имени на Хуэй Хюэ.

Сара не могла понять, что произошло, и начала собственное расследование. Ей удалось выяснить, что Энн Крейг не имела никакого психологического образования и использовала свои сеансы для манипулирования пациентками, заставляя их отказываться от общения с родственниками. Оказалось, что Хуэй Хюэ была не единственной жертвой Крейг — множество других богатых женщин тоже попали под её влияние.

В конечном итоге Крейг была арестована за мошенничество, но вскоре отпущена на свободу. Сара, решившая не сдаваться, наняла частного детектива и эксперта по культам, чтобы найти свою дочь и вернуть её в семью.

В 2017 году Сара узнала, что её дочь обвиняла её в сексуальном насилии.

«Я чуть не рассмеялась, потому что это было так абсурдно. Я просто не могла себе этого представить», — призналась она.

Через год после этого Сара всё-таки нашла Хуэй Хюэ через общих знакомых и организовала встречу. В ходе долгого разговора она смогла доказать дочери, что Крейг обманула её, создав ложные воспоминания.

Тем временем Энн Крейг скрылась, а её адвокаты продолжают отрицать все обвинения.