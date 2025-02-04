Ученые выяснили, как возникает эффект плацебо

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04.02.2025, 3:40, Разное
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Исследователи раскрыли точный механизм, происходящий в нашем мозге, когда мы ожидаем облегчения боли, но на самом деле получаем плацебо. Это не только подтверждает существование «эффекта плацебо», но и демонстрирует невероятную силу разума в смягчении боли. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Долгое время исследования боли сталкивались с методологическими трудностями, и даже в двойных рандомизированных исследованиях участники, получавшие плацебо, всё равно сообщали о незначительном облегчении. До сих пор исследователи не знали, что именно происходит в мозге, когда этот эффект проявляется.

Однако в совместном исследовании ученых из Медицинской школы Университета Северной Каролины (UNC), Стэнфордского университета, Медицинского института Говарда Хьюза и Института науки о мозге Аллена был обнаружен путь от коры головного мозга к мозжечку, который объясняет, как человек может почувствовать облегчение боли без фактического обезболивающего вмешательства.

«То, что нейроны в нашей коре головного мозга взаимодействуют с мостом и мозжечком, регулируя болевые пороги на основе наших ожиданий, является одновременно совершенно неожиданным и невероятно захватывающим», — сказал Грег Шеррер из Медицинской школы UNC. «Наши результаты открывают возможность активации этого пути с помощью других терапевтических средств, таких как лекарства или методы нейростимуляции для лечения боли».

Сначала исследователи с помощью визуализации определили области мозга с повышенной активностью, однако не было ясно, что именно происходит. Затем они провели серию сложных экспериментов на мышах, чтобы разобраться в механизмах действия.

В ходе этих экспериментов исследователи обнаружили, что нейроны и синапсы на пути от передней части мозга через мост ствола мозга к мозжечку становились очень активными при ожидании облегчения боли, независимо от того, принималось ли реальное лекарство. Изучая переднюю поясную извилину коры головного мозга (ACC), связанную с эффектом плацебо, исследователи применили набор методов, включая генетическую маркировку нейронов, визуализацию содержания кальция в нейронах, методы секвенирования одноклеточной РНК, электрофизиологические записи и оптогенетику.

Они обнаружили, что когда мыши получали безвредную дозу лекарства, нейроны ACC посылали сигналы понтиновому ядру, ранее не связанному с болью или обезболиванием, что активировало другие сигналы по этому пути.

«Здесь необычайно много опиоидных рецепторов, играющих важную роль в модуляции боли», — отметил Шеррер. «Когда мы подавили активность этого пути, эффект плацебо исчезал, и болевой порог повышался. А когда мы активировали этот путь без плацебо, мы вызвали облегчение боли».

Также было обнаружено, что клетки Пуркинье в мозжечке воспроизводят активность, наблюдаемую в ACC, подтверждая ключевую роль мозжечка в передаче сигналов о боли.

Эти результаты не просто решают давнюю головоломку для нейробиологов, но и развеивают миф о том, что эффект плацебо «лишь в голове». Исследователи полагают, что это открывает новые подходы к лечению боли, включая хронические заболевания, эффективное лечение которых долгое время оставалось сложной задачей.

«Нам нужны более эффективные способы лечения хронической боли, особенно без вредных побочных эффектов и привыкания», — сказал Шеррер. «Наши результаты открывают дверь для использования нового нейронного пути для лечения людей другим, но потенциально более эффективным способом».


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