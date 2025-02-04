Мнение «аналитика»: О лютом π-це в Москве… Да вы все совсем сдурели что ли?

Сегодня нужно быть оптимистом, как бы плохо ни было вокруг.

Вот пессимист — он уверен: бл***, всё вокруг так х***во, что хуже уже некуда, просто π-ц! А оптимист бодренько так отвечает: да не, братуха, будет, будет ещё хуже!

ИЧСХ, оказывается прав.

Так вот и происходит сейчас в Москве. И я не про заказное убийство в «Алых парусах».

Столичная новость дня: «Москвичи обрушили сайт mos.ru из-за “новости” о выплатах за то, что они живут в Москве».

Опять отличилась «Панорама». Второй раз за неделю.

На сайте сатирического издания появилась пародийная новость о том, что #столица начнёт выплачивать #деньги тем, кто постоянно прописан в Первопрестольной с момента назначения в неё нынешнего мэра. Точнее, с 1 января 2011 года (Сергей Собянин занял пост градоначальника 21 октября 2010 года).

«Отныне мы все работаем москвичами — и это наша главная и самая ответственная работа. Скромная на первых порах зарплата для горожан имеет серьёзный потенциал к росту — если пока на неё можно сходить в недорогое кафе, то к 2030 году безусловный базовый доход москвича будет составлять 3–4 прожиточных минимума. А самое главное: мы все-таки сделали это! Первыми в России, первыми в Европе и одними из первых в мире», — якобы цитирует Собянина «Панорама». Выплаты должны были составлять от 12 тыс. до 18 тыс. рублей. А чтобы проверить их назначение, надо было зайти в Личный кабинет на mos.ru.

Ну, выдумка и выдумка, даже не очень смешная. Бывали и получше. Но… москвичи толпами отправились на mos.ru проверять эту информацию и свой статус. Чем вызвали обрушение сайта. Ну просто π-ц какой-то!

А ещё говорят, мол, Москва вытягивает из провинции самых умных. Город интеллектуалов, блин.

Серьёзно?

А «Панораму» теперь, наверное, прикроют?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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