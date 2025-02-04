Ученые неожиданно обнаружили средство от облысения

Исследователи из Университета Шеффилда (Великобритания) и Университета КОМСАТС (Пакистан) сделали удивительное открытие, которое может стать прорывом в лечении наследственного облысения. В процессе изучения заживляющих свойств сахара, содержащегося в ДНК, исследователи случайно обнаружили, что этот сахар способствует быстрому росту шерсти у мышей. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Pharmacology.

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Все началось с исследования дезоксирибозы — сахара, входящего в состав дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Ученые заметили, что при нанесении дезоксирибозного геля на раны мышей, шерсть вокруг пораженных участков начинала отрастать быстрее. Это наблюдение побудило их провести более глубокое исследование.

Для дальнейших экспериментов были отобраны мыши-самцы с выпадением шерсти, вызванным тестостероном. На обнаженные участки кожи ежедневно наносили небольшие дозы дезоксирибозного геля. В течение нескольких недель мех в этих местах начал расти интенсивно, образуя длинные и густые волоски.

Эффективность дезоксирибозного геля оказалась сопоставимой с миноксидилом — известным средством против облысения, широко известным под торговой маркой Rogaine.

«Наше исследование предполагает, что решение проблемы выпадения волос может быть таким же простым, как использование природного сахара дезоксирибозы для усиления кровоснабжения волосяных фолликулов и стимулирования роста волос», — говорит Шейла Макнил из Университета Шеффилда.

Андрогенная алопеция, или наследственное облысение, является одной из самых распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин. До 40 процентов населения страдают от этого состояния, но на сегодняшний день FDA одобрило только два препарата для его лечения.

Команда исследователей разработала биоразлагаемый и нетоксичный гель на основе дезоксирибозы и протестировала его на мышиных моделях облысения по мужскому типу. Результаты показали, что новый гель стимулирует рост волос на уровне 80-90 процентов, аналогично миноксидилу. Однако комбинирование обоих средств не дало значительного улучшения.

Ученые предполагают, что дезоксирибозный гель стимулирует рост волос за счет улучшения кровоснабжения волосяных луковиц.

Если дезоксирибозный гель окажется эффективным и у людей, это средство может быть использовано для лечения алопеции или восстановления волос, ресниц и бровей после химиотерапии.

«Исследование, которое мы провели, находится на очень ранней стадии», — признает Макнил. «Но результаты многообещающие и требуют дальнейшего изучения».