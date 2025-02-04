Рупор кремлевской пропаганды: USAID под ударом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Страшно, очень страшно. Администрация Трампа добралась до USAID.
1. Финансирование организации приостановлено. В самой структуре начались чистки.
2. Ресурсы в интернете частично не работают. Грантоеды по всему миру получавшие деньги через USAID волнуются.
3. Организацию обвиняют в нецелевом расходовании средств, финансировании экстремизма и терроризма, поддержке смены режимов.
4. Озвучиваются планы по сокращению финансирования, смены формата деятельности и реструктуризации после прямого подчинения Госдепу.
5. Длительное время USAID являлась одним из инструментов ЦРУ и Госдепа по свержению неудобных режимов и продвижения влияния глобалистов
Илон Маск сообщил, что в прежнем видео агенство USAID не будет восстановлено и оно прекращает свое существование. То, что будет подчинено Госдепу будет какой-то другой организацией. Ежегодные расходы на деятельность USAID доходили до нескольких десятков миллиардов в год. По значению это все равно как закрытие Коминтерна в СССР.
Все руководство USAID отправлено в отставку. Пытались помешать решению о закрытии агентства. Демократы собираются обжаловать закрытие USAID в суде, указывая на превышение Трампом и Маском своих полномочий, так как USAID закрыли без одобрения со стороны Конгресса, в котором это решение наверняка бы не прошло. По сути, Трампа и Маска обвиняют в волюнтаризме.
Вот так вот буднично был ликвидирован один из важных инструментов организации цветных революций в разных регионах мира. Данная организация была также причастна к государственным переворотам на Украине в 2004 и в 2014 годах. В России она уже давно числится нежелательной организацией.
Разумеется, это не значит, что США прекратят свергать режимы в других странах, просто теперь это будет осуществляться в несколько иных организационных формах, за которыми будут как обычно прятаться ЦРУ и Госдеп.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет