 

Рупор кремлевской пропаганды: USAID под ударом

04.02.2025, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страшно, очень страшно. Администрация Трампа добралась до USAID.

1. Финансирование организации приостановлено. В самой структуре начались чистки.
2. Ресурсы в интернете частично не работают. Грантоеды по всему миру получавшие деньги через USAID волнуются.
3. Организацию обвиняют в нецелевом расходовании средств, финансировании экстремизма и терроризма, поддержке смены режимов.
4. Озвучиваются планы по сокращению финансирования, смены формата деятельности и реструктуризации после прямого подчинения Госдепу.
5. Длительное время USAID являлась одним из инструментов ЦРУ и Госдепа по свержению неудобных режимов и продвижения влияния глобалистов

Илон Маск сообщил, что в прежнем видео агенство USAID не будет восстановлено и оно прекращает свое существование. То, что будет подчинено Госдепу будет какой-то другой организацией. Ежегодные расходы на деятельность USAID доходили до нескольких десятков миллиардов в год. По значению это все равно как закрытие Коминтерна в СССР.

Все руководство USAID отправлено в отставку. Пытались помешать решению о закрытии агентства. Демократы собираются обжаловать закрытие USAID в суде, указывая на превышение Трампом и Маском своих полномочий, так как USAID закрыли без одобрения со стороны Конгресса, в котором это решение наверняка бы не прошло. По сути, Трампа и Маска обвиняют в волюнтаризме.

Вот так вот буднично был ликвидирован один из важных инструментов организации цветных революций в разных регионах мира. Данная организация была также причастна к государственным переворотам на Украине в 2004 и в 2014 годах. В России она уже давно числится нежелательной организацией.

Разумеется, это не значит, что США прекратят свергать режимы в других странах, просто теперь это будет осуществляться в несколько иных организационных формах, за которыми будут как обычно прятаться ЦРУ и Госдеп.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Российские ученые намерены охладить Землю с помощью космических суперкомпьютеров

04.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Трамп угрожает ЮАР

03.02 / ШОС демонстрирует мощь в борьбе с терроризмом: роботы-собаки и дроны на службе безопасности

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: СВР о планах НАТО в отношении Зеленского

03.02 / Исследователи обнаружили железное покрытие на зубах комодских драконов

03.02 / В Италии вскрыли 2000-летнюю «Гробницу Цербера»

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Об объединении правых с ультраправыми и о разъединении левых на конкретном примере

03.02 / Загадка загробной жизни: удивительные рассказы медсестры хосписа

03.02 / Тверь за 2024 год приняла вдвое больше американских туристов, чем в 2023-м

03.02 / Ученые научились печатать кровеносные сосуды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика