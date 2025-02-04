Российские ученые намерены охладить Землю с помощью космических суперкомпьютеров

В условиях нарастающей глобальной жары российские исследователи из Московского технического университета имени Баумана предлагают инновационное решение для охлаждения нашей планеты. Они считают, что необходимо мыслить глобально и снизить тепловое воздействие на Землю, отправив суперкомпьютеры на орбиту. Об этом рассказывает РЕН ТВ.

Фото из открытых источников

Идея заключается в том, чтобы перенести энергоемкие вычислительные процессы в космос, что позволит значительно сократить потребление электроэнергии на Земле и уменьшить выбросы парниковых газов.

«На ракете суперкомпьютер будет располагаться в космической головной части. Под конусом, представленным на макете, можно было бы разместить его», – объясняет доктор технических наук, профессор кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Георгий Щеглов.

По его словам, после выхода аппарата в космос головной обтекатель будет сброшен, и разгонный блок доставит его на рабочую орбиту.

Орбитальный комплекс будет использовать солнечные батареи для питания квантового компьютера, который сможет выполнять сложные расчеты, такие как поиск формул для новых лекарств. На Земле такие операции потребовали бы значительных энергозатрат, что связано с сжиганием топлива на электростанциях и выбросом парниковых газов. Дополнительно, тепло, производимое компьютерами, также увеличивает температуру земной атмосферы. Размещение дата-центра в космосе позволит передавать на Землю лишь чистую информацию, исключив выбросы и нагрев.

Первые шаги к реализации

Бауманский университет уже сделал первые шаги в этом направлении.

«Мы сейчас один маленький микрокомпьютер испытываем в космосе на наших бауманских спутниках. Он там успешно функционирует. Мы тестируем программное обеспечение вот уже год», – делится Щеглов.

Следующим шагом будет создание многопроцессорного космического кластера, который, по мнению ученых, значительно облегчит жизнь на Земле за счет переноса части производства в космос.

Проект российских ученых может значительно улучшить экологическую ситуацию на планете. Впереди еще много работы, но перспектива охлаждения Земли с помощью космических технологий выглядит более чем заманчиво.