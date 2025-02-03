 

ШОС демонстрирует мощь в борьбе с терроризмом: роботы-собаки и дроны на службе безопасности

03.02.2025, 23:45, Разное
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На северо-западе Китая в автономном регионе Синьцзян-Уйгур прошли уникальные антитеррористические учения под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие, получившее название «Взаимодействие-2024», собрало военные силы всех десяти государств-членов организации для демонстрации их совместных оперативных возможностей. Об этом сообщает Global Times.

Фото из открытых источников / Global Times

В ходе учений были задействованы не только солдаты и полицейские, но и передовые технологии в области борьбы с терроризмом. Роботы-собаки, оборудованные винтовками, и стаи беспилотных дронов активно принимали участие в специализированных операциях, направленных на «ликвидацию террористических групп». Эти инновационные технологии не только усиливают боевые возможности, но и повышают безопасность сил в борьбе с угрозами терроризма.

Фото из открытых источников

Государства-члены ШОС продемонстрировали свою готовность и сплоченность в ответе на растущие вызовы безопасности в регионе. Важность учений подчеркнули наблюдатели из Секретариата и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС, отмечая значимость совместных усилий и обмена опытом между странами-участницами.

Шанхайская организация сотрудничества, основанная в 2001 году, продолжает укреплять свою роль как ключевой платформы для сотрудничества в обеспечении мира и стабильности в Азии. С каждым новым учебным мероприятием она подтверждает свою способность эффективно реагировать на вызовы современной безопасности и поддерживать международную безопасность.


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