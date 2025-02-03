Исследователи обнаружили железное покрытие на зубах комодских драконов
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Ученые обнаружили, что зубы комодских драконов (Varanus komodoensis) покрыты железом. Эти гигантские рептилии, обитающие на нескольких островах Индонезии, уже давно известны своей внушительной внешностью и силой, но новое открытие добавило еще один элемент к их уникальности.
Фото из открытых источников
Комодский дракон, достигающий в длину трех метров и весом до 160 килограммов, является крупнейшей ящерицей на планете. Хотя они редко нападают на людей, за ними числятся несколько смертельных инцидентов, которые часто объясняются их чрезвычайно острыми зубами и мощными челюстями.
Однако исследователи недавно обнаружили, что зубы этих рептилий обладают еще одной уникальной особенностью – они покрыты железом. Оранжевый пигмент, заметный на зубах комодских драконов, при ближайшем рассмотрении оказался эмалью, содержащей концентрированное железо. Это открытие проливает свет на то, почему их зубы остаются такими острыми и способны наносить серьезный урон своей добыче.
«Используя передовую химическую и структурную визуализацию, мы обнаружили, что зубы V. komodoensis обладают уникальной приспособленностью для поддержания своих режущих краев: оранжевое, обогащенное железом покрытие на зазубринах и кончиках зубов», – сообщают исследователи.
Сравнение с другими рептилиями, такими как вараниды и крокодилианы, показало, что связывание железа в эмали, вероятно, распространено среди рептилий, но наиболее ярко выражено у комодских драконов и их близких родственников зифодонтов. Это говорит о важной роли железа в поддержании зазубренных зубов, которые являются жизненно важными для охоты и питания этих хищников.
Исследователи теперь предполагают, что подобное железное покрытие могло присутствовать и у других видов рептилий, в том числе у вымерших динозавров, хотя проверить это в настоящее время невозможно.
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