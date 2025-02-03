Исследователи обнаружили железное покрытие на зубах комодских драконов

Ученые обнаружили, что зубы комодских драконов (Varanus komodoensis) покрыты железом. Эти гигантские рептилии, обитающие на нескольких островах Индонезии, уже давно известны своей внушительной внешностью и силой, но новое открытие добавило еще один элемент к их уникальности.

Фото из открытых источников

Комодский дракон, достигающий в длину трех метров и весом до 160 килограммов, является крупнейшей ящерицей на планете. Хотя они редко нападают на людей, за ними числятся несколько смертельных инцидентов, которые часто объясняются их чрезвычайно острыми зубами и мощными челюстями.

Однако исследователи недавно обнаружили, что зубы этих рептилий обладают еще одной уникальной особенностью – они покрыты железом. Оранжевый пигмент, заметный на зубах комодских драконов, при ближайшем рассмотрении оказался эмалью, содержащей концентрированное железо. Это открытие проливает свет на то, почему их зубы остаются такими острыми и способны наносить серьезный урон своей добыче.

«Используя передовую химическую и структурную визуализацию, мы обнаружили, что зубы V. komodoensis обладают уникальной приспособленностью для поддержания своих режущих краев: оранжевое, обогащенное железом покрытие на зазубринах и кончиках зубов», – сообщают исследователи.

Сравнение с другими рептилиями, такими как вараниды и крокодилианы, показало, что связывание железа в эмали, вероятно, распространено среди рептилий, но наиболее ярко выражено у комодских драконов и их близких родственников зифодонтов. Это говорит о важной роли железа в поддержании зазубренных зубов, которые являются жизненно важными для охоты и питания этих хищников.

Исследователи теперь предполагают, что подобное железное покрытие могло присутствовать и у других видов рептилий, в том числе у вымерших динозавров, хотя проверить это в настоящее время невозможно.