Рупор кремлевской пропаганды: Об объединении правых с ультраправыми и о разъединении левых на конкретном примере

Познавательно о политической ситуации во Франции

Об объединении правых с ультраправыми и о разъединении левых на конкретном примере

Вчера завершился второй тур выборов в парижском пригороде Вильнёв-Сен-Жорж. Город довольно большой по французским меркам: 35 или 36 тыс жителей, разные СМИ дают разные цифры. Кроме того город в прошлом составлял так называемый "красный пояс": столичные пригороды, где после Второй мировой войны к власти стабильно приходили левые, главным образом коммунисты.

В 2020 г мэром города стал Филипп Годан, выдвиженец от объединения правых. Как говорят сами жители, его политика привела к тому, что город стал самым бедным в департаменте.

Годан досрочно ушёл в отставку, но не за результаты своей деятельности. Всё произошло в злополучный апрель 2024 г при обсуждении городского бюджета. Сначала голосование пришлось перенести, потому что народные избранники не ходили на заседания. А когда кворум, наконец, собрался, то злокозненная оппозиция всё никак не соглашалась утвердить решения мэра. Более того, одна из депутатов напомнила ему, что избрался он благодаря поддержке ультраправых.

На что Годан тут же зиганул с криком "хайль". Половина присутствовавших попадала в обмороки, заседание остановили. А мэр начал колесить по разным СМИ, рассказывая, что таким образом хотел пошутить, но теперь осознал, что шутка оказалась не очень остроумной.

Однако она стоила ему места мэра. И вот в январе прошли выборы нового градоначальника.

Всё внимание было приковано к "Франции непокорённой", которая высказала амбициозное желание поставить своего кандидата Луи Буаяра на пост мэра. Ведь на президентских выборах 46% населения города проголосовали за Меланшона. И заодно утереть нос всем левым, показав им, что они ничто без "непокорённых".

После первого тура Буаяр набрал 24,9 %, а левая коалиция – 20,7%. Объединиться во втором туре ему предлагал кандидат от коммунистов Даниэль Анри, который шёл отдельным списком, но потом решил примкнуть к левой коалиции.

Сама левая коалиция тоже предлагала. Но с условием от социалистов: пусть Буаяр уберёт из своих соцсетей все высказывания в поддержку Хамаса. Тот пойти на это не смог, объединения не состоялось.

Зато в поддержку Кристель Ниасм, по совпадению помощнице Годана, объединился весь ультра и правый лагерь.

В её предвыборной кампании участвовала глава парижского регионального совета Валери Пекресс, распространяющая (https://t.me/aigle_o/1083) расистскую теорию "великого замещения", Брюно Ретайо, называющий жителей пригородов "одичалыми". Ну и наши "любимцы" Жордан Барделла, лидер "Национального объединения", и Эрик Земмур, от высказываний которого седеет даже Марин ле Пен.

В итоге за Ниасм проголосовало 49%, а Буаяр набрал 38,8%.

При этом "Франция непокорённая" позитивно оценила результаты выборов, ведь левые без них не могут.

Социалисты тоже довольны, поскольку им удалось продемонстрировать властям своё полное размежевание с меланшоновцами. Теперь Макрон будет их больше любить.

Ну и ультраправые довольны, поскольку на этой точке ничего особенного не изменилось, просто небольшая рокировка.

Надеюсь, новому мэру расскажут, что если очень хочется зигануть, то надо это делать дома, скрываясь от посторонних.

(с) Олеса Орленко

https://t.me/aigle_o/1368 – цинк

Так диктаторский режим Макрона не свергнуть…

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Источник: Colonel Cassad

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