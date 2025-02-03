Тверь за 2024 год приняла вдвое больше американских туристов, чем в 2023-м

По итогам 2024 года число американских туристов, посетивших Тверь, выросло в 2 раза, рассказали в местном департаменте туризма, строительства и ветеринарии. Теперь чиновники намерены запросить двойное расширение финансирования своего отдела.

Если в 2023 году единственным американцем в Твери был пенсионер из Оклахомы Роджер Кригер, путешествовавший по Московскому региону на своём автомобиле и случайно заехавший в соседний субъект Российской Федерации, то в 2024 город почтил своим визитом Михаил Клюквин – уроженец Твери, переехавший в США в 1999 году.

«Двойной рост числа американцев удалось обеспечить, поскольку Клюквин взял с собой супругу Джейн – он захотел показать ей места, где родился и вырос. Она настоящая, коренная американка, родилась в Нью-Йорке и даже участвовала в конкурсе красоты, когда училась в колледже», – рассказали в мэрии.

Специально к визиту иностранных гостей Тверь одолжила у Москвы два списанных электробуса и разместила их на центральной площади. Кроме того, городские службы наконец-то закрыли декоративными полотнищами исторические дома в центре, которые ожидают реставрации, а стражи порядка исправно задерживали и штрафовали горожан, плюющих на асфальт, распивающих спиртные напитки в общественных местах или осуществляющих незаконное перераспределение собственности.

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