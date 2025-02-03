Офисы USAid в Вашингтоне закрыты, работникам велено оставаться дома

Штаб-квартира американского агентства международного развития USAid осталась в понедельник закрытой после того, как накануне вечером работники получили электронные письма с требованием не приходить на работу.

Интернет-сайт агентства и его страницы в социальных сетях прекратили работу, а со здания штаб-квартиры снимаются логотипы агентства.

Данный шаг последовал после того, как накануне были уволены двое руководителей службы безопасности агентства, не пускавшие людей Илона Маска (возглавившего управление правительственной эффективности) в отдельные части штаб-квартиры.

USAid является крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, управляя бюджетом в 43 миллиарда долларов и действуя в 130 странах мира. На долю USAid приходятся 42% всей гуманитарной помощи, поставляемой ООН. Агентство также предоставляет медицинскую помощь, финансирует проекты по разминированию и вакцинации и т.д.

Маск, называющий агентство “преступной организацией”, написал в принадлежащей ему соцсети X, что получил согласие президента Дональда Трампа на его закрытие.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Маск и Трамп намерены передать бюджет агентства в ведение Государственного департамента.

Отметим, что USAid на протяжении многих лет вкладывало миллиарды долларов в проекты в Израиле, однако прекратило это делать после перехода Израиля в разряд развитых стран. Вместе с тем, агентство является крупным донором проектов в Палестинской автономии. Среди прочего, оно рассматривалось как возможная замена агентству UNRWA в секторе Газы.