Симпатии и убеждения: Почему мы доверяем одним и игнорируем других

В новом исследовании, проведённом учёными из Университета Мюнстера и Университета Лунда, было изучено, как предпочтения определённых групп людей влияют на нашу способность устанавливать логические связи о мире. Об этом рассказывает IFLScience.

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Наш мозг постоянно интегрирует и обновляет информацию, чтобы развивать новые знания. Это касается не только воспоминаний о конкретных событиях, но и соединения элементов из различных переживаний. Представьте, что вы прочитали в газете о том, как политическая группа организовала уборку парка, а затем заметили, что парк действительно стал чище. Позднее, увидев, что и другие парки в вашем городе стали ухоженнее, вы можете сделать вывод, что та же политическая группа тоже приложила к этому руку. Это пример того, как наша память связывает информацию, чтобы сформировать более широкие знания о мире.

Формирование таких связей является адаптивным процессом, который быстро и гибко расширяет наши знания. Однако этот процесс также подвержен ошибкам, иногда приводящим к ложным выводам.

До настоящего времени было известно, что информация, поступающая от групп, которые нам нравятся, легче запоминается. Это могут быть футбольные команды, политические партии или, скажем, хоровые коллективы. Однако оставался вопрос, распространяется ли это явление на способность мозга связывать информацию из различных событий.

Исследование привлекло 189 участников, которые создавали профили «товарищей по команде» и «противников», присваивая им атрибуты вроде политической ориентации, привычек в еде, любимых видов спорта и музыкальных предпочтений. Затем участники проходили компьютерное задание, где они сталкивались с различными сценами и предметами повседневного обихода, такими как зонтики, подаренные товарищами по команде или противниками.

После этапа обучения участников попросили делать выводы, связывая объекты, представленные в одной сцене. Оказалось, что информация, поступающая от людей, которым участники симпатизировали, легче связывалась в их сознании. Участники точнее и увереннее устанавливали связи между объектами, если информацию предоставляли «товарищи по команде».

Результаты исследования показывают, что люди склонны придавать больший вес информации, поступающей от групп, которым они доверяют. Это явление имеет серьёзные последствия для нашего восприятия мира. Когда информация поступает от доверенных источников, люди фокусируются на содержимом, а не на источнике. В результате, такие когнитивные процессы могут влиять на наше восприятие и убеждения, особенно в условиях социальной поляризации.

Если мы плохо синтезируем информацию, связанную с нелюбимыми группами, это может ограничивать нашу способность расширять свои знания. Это также может формировать общественные дебаты, например, по вопросам изменения климата, где принадлежность к различным группам влияет на определение причин событий, например, лесные пожары.

Исследование подчёркивает, что осведомлённость о таких предубеждениях может не всегда помочь интегрировать знания из разных источников. Будущие исследования должны оценить, насколько осознание этого предубеждения влияет на наше поведение.

Исследование показывает, что социальная поляризация может быть частично объяснена базовыми когнитивными функциями. Публикации в социальных сетях видимо отражают поляризацию, но настоящая битва происходит в наших умах. Распознавание и осмысление этих процессов может помочь нам лучше понимать механизмы, стоящие за нашими восприятиями и убеждениями.