Мнение: Комнаты свиданий для геймеров, ИИ замещает айтишников и почему сложно уйти из айти

1. Читатели пишут, что в Китае у любителей видеоигр есть специальные комнаты для свиданий. Ну, серьёзно, на простыне 12 часов подряд кувыркаться мало кто захочет, и ещё меньше кто потянет по физической форме. Чем же ещё заняться? А вот, пожалуйста — поиграть в Лол или Геншин, например. Цитирую письмо (осторожно, есть небольшие спойлеры):

…Я недавно посмотрел китайский сериал 2022 года «Начало». Сам сериал скучноват, но было интересно увидеть современный Китай. В том числе и про компьютерные игры в Китае:



А. В сериале два положительных главных героя, студентка и начинающий талантливый гейм-дизайнер студенческого возраста. То, что это главный герой, уже о чём-то говорит.



Б. Геймдизайнер настаивает на сценах жестокости и насилия в своей игре, считая это хорошим решением, потом взрослеет и отказывается от этого. Линия партии?



В. Сцена, которая меня впечатлила: парень и девушка снимают на ночь комнату для свиданий геймеров в специальном отеле. Как гостиничный номер, только ещё с двумя столами, креслами и мощными компьютерами чтобы играть ночь напролёт. Скриншот прилагаю. Серия 6, минута 18.

2. На Хабре некоторое уныние. По итогам 2024 года три крупные российские IT- и телеком-компании, – «Ланит», МТС и «Вымпелком», – сократили вакансии в сфере айти на 15–18%, при этом общее количество вакансий на айти-рынке упало на 5% (ссылка). Причин происходящего две: во-первых, ИИ уже сейчас поднял продуктивность программистов, а во-вторых, на Западе увольнения айтишников идут уже давно, и до нас эта волна должна была рано или поздно докатиться.



С другой стороны, спрос на специалистов по ИИ вырос за год на 43%. Так что если программист способен выучить питон и нужные для машинного обучения библиотеки, потеря работы ему пока что не грозит.

3. Читатель Андрей пишет (ссылка):

Войти в айти относительно легко умному инженеру. А вот выйти из айти практически невозможно!

А. Выгораешь на работе разрабом, пишешь заявление на увольнение, вытираешь слёзы 5000-ми купюрами.

Б. Открываешь свою кальянную. Ведь ты всегда мечтал о своей сычевальне. Клиентов мало, зато всё по кайфу, и ты же рассчитываешь стать сеньор-кальянщиком!

В. Проходит месяц… считаешь доходы. В разработке ты за 2 дня примерно столько же получал…

Г. Приносишь деньги домой, а жена просит новые серёжки и показывает их на сайте. Смотришь цену и понимаешь, что серёжки ей купит Серёжка. А ты не Серёжка…

Д. Кланяясь в ножки, уговариваешь своего тим-лида взять тебя обратно.

История – это пересказ мема, который мне попался в ВК, но она полностью реальная по моему личному опыту. Только я открыл кальянную, не увольняясь с работы разрабом. Сейчас целый день отсюда и работаю, а не из офиса. Кальянная на грани убытков (едва ли выходит в ноль), но доходы разраба всё с лихвой покрывают.

Минусы: я сплю по 4-5 часов в сутки (заведение работает до двух ночи, а человека я не хочу нанимать), с женой просыпаемся вместе и проводим время до обеда. А потом иногда она сидит или у меня в кальянной, или работает из дома, но спать ложится без меня. Зато какая сычевальня, а?! Бар-кальянная с коктейлями, музыкой, кальянами, проектором, пилоном для стриптиза, плойкой и шлемом виртуальной реальности! (Кто не понял – это не хвастовство, а самоирония).