Ученые впервые имплантировали человеку полностью механическое сердце

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03.02.2025, 17:45, Разное
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Впервые в истории полностью механическое сердце, созданное компанией BiVACOR и использующее технологию, применяемую в высокоскоростных железнодорожных линиях, успешно имплантировали человеку.

Фото из открытых источников

Тотальное искусственное сердце (TAH) было внедрено в рамках раннего технико-экономического обоснования, проведенного Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США. Операция прошла в Техасском институте сердца, где специалисты подчеркнули, что новый аппарат представляет собой титановый бивентрикулярный роторный насос с единственной движущейся частью. Ротор, подвешенный на магнитной подвеске, перекачивает кровь и заменяет оба желудочка сердца пациента.

С момента основания в 2013 году, компания BiVACOR работала над устройством, и теперь можно сказать, что их усилия принесли значительный результат. Использование магнитной подвески для управления функцией циркуляции крови исключает трение, что является главным преимуществом данного устройства. В отличие от предыдущих моделей искусственных сердец, где использовались гибкие полимерные диафрагмы, новое сердце BiVACOR более долговечно благодаря отсутствию изнашивающихся компонентов.

Фото из открытых источников

Механическое сердце, размером с кулак, подключено к небольшому перезаряжаемому внешнему контроллеру и способно перекачивать кровь со скоростью 12 литров в минуту. Это достаточно для того, чтобы взрослый человек мог заниматься физическими упражнениями. Компания уверяет, что данное устройство предназначено для поддержания жизни пациента в ожидании пересадки сердца, которая остается конечной целью лечения на данном этапе.

Основатель и технический директор BiVACOR Дэниел Тиммс выразил свою благодарность команде и первому пациенту, отметив:

«Используя передовые технологии на магнитной подвеске, наш TAH приближает нас на один шаг к предоставлению крайне необходимого варианта лечения людям с терминальной стадией сердечной недостаточности, которым требуется поддержка в ожидании пересадки сердца. Я с нетерпением жду продолжения следующего этапа наших клинических испытаний».

Следующий этап испытаний будет включать имплантацию титановых сердец еще двум пациентам, которые будут находиться под пристальным наблюдением в ожидании постоянной трансплантации.

По данным Американской ассоциации сердца, сердечная недостаточность поражает более 26 миллионов человек по всему миру. Спрос на пересадку сердца удвоился за последние 30 лет, и в настоящее время более 3400 человек находятся в очереди на пересадку. Если титановое сердце BiVACOR пройдет клинические испытания, это позволит поддержать жизни тысяч пациентов до тех пор, пока не появится новое сердце.


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