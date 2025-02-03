 

Мнение «аналитика»: О переобувании на лету… Вот уж на кого точно не подумали бы, да?

03.02.2025, 17:10, Разное
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Времена нынче настали суровые. Смена повестки прямо на полном ходу. Тоже полная.

А значит, приходится быстро-быстро переобуваться. На бегу, на лету, в прыжке с переворотом. Причём даже самым стойким и несгибаемым — всё равно приходится. Даже тем, на кого «никогда бы и не подумали»…

Вот этот, например, маленький, плюгавенькиий, невзрачный, неказистый, засидевшийся и надоевший уже всем в президентском кресле — ишь, как засуетился, как заговорил. А как запел!

«Сегодня мы близки к миру, как никогда за эти три года, — заявил украинский президент Влавдимир Зеленский в интервью Associated Press. — Мы также понесли огромные потери. Я очень горжусь нашим героическим народом. [Теперь] мы должны сделать всё, чтобы восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев».

Дурила из дурил, а как заговорил! ©

И потери Украины у него уже «огромные». И для мира с Россией «должны сделать всё». И вот этот пассаж особенно интересен — «мы близки к миру, как никогда».

То есть, даже ближе, чем в Стамбуле, когда на столе уже лежал проект мирного договора, парафированный украинскими переговорщиками. Тот самый, где #Украина сохраняла за собой Херсонщину и Запорожье, да и реинтеграция ДНР-ЛНР не была невозможной, пусть и на федеративных условиях. Вспомним, например, как 100+лет назад разнообразные «народные республики» пересобрались в Советский Союз.

Теперь условия мира будут, вероятно, в чёи-то «стамбульскими» для Украины, а в чём-то и хуже. Ей уже и западные спонсоры открытым текстом говорят забыть о «границах-1991» и прочих мриях, готовиться к «тяжёлым компромиссам» и выбирать себе нового президента. Причём доносят это таким тоном, что уже и Владимир #Зеленский поспешно переобувается.

Так что получила #Украина, отказавшись в апреле 2022 года от Стамбульских соглашений?

Три года крови, боли, потерь и разрушений. Сотни тысяч убитых и раненых, десятки тысяч инвалидов. Миллионы переместившихся за рубеж, в том числе в Россию, и уже прочно там обустроившихся. «Убитую» энергетику, разбитую экономику, раздолбанную #промышленность. И коллективный ПТСР впридачу. А теперь — «мы должны сделать всё, чтобы установить мир».

А три года назад сделать этого было никак нельзя? Ах, да — наивная вера, что «два-три тижня и будем пить каву в Крыму».

Урок получился тяжёлый и горький.

Усвоит ли его #Украина?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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