 

На Ленинградской АЭС модернизировали важное оборудование

03.02.2025, 16:55, Разное
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Специалисты «Росатома» успешно реализовали на пятом энергоблоке Ленинградской АЭС достаточно сложный проект модернизации оборудования системы, отвечающей за контроль над процессами, а также за управление реактором и сопутствующими установками.

В частности, была установлена магистральная шина с дублированием, что стало немаловажным этапом развития СКУ на отечественных атомных объектах. К слову, это первый подобный проект, выполненный на российской АЭС.

Помимо этого «Росатом» провел на пятом энергоблоке комплексное обновление не только аппаратного, но и программного обеспечения, отвечающего за отказоустойчивость оборудования.

Вышеназванная магистральная шина типа EN-2 призвана снизить вероятность возникновения сбоев за счет резервирования, а также обеспечить стабильную передачу критических данных и, при необходимости, оперативно возобновить работу системы.Источник &#8212 Атом Медиа


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