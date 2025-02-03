4 февраля в Кишиневе будет открыто посольство Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вылетит вечером 3 февраля вылетает в Кишинев с официальным визитом, в рамках которого состоится торжественное открытие посольства Израиля в Молдове.

Саар проведет встречи с высшим руководством Молдовы. Торжественное открытие нового израильского дипломатического представительства запланировано на полдень 4 февраля.

В рамках визита Гидеон Саар встретится с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и министром иностранных дел Михаем Попшойем.

Кроме того, министр выступит с заявлением для прессы, даст интервью молдавским СМИ, встретится с еврейской общиной и возложит венок в память о жертвах Холокоста в Кишиневском гетто.

В 1991 году Израиль официально признал независимость Молдовы. В 1992 году были установлены дипломатические отношения. С 1994 года в Израиле действует посольство Молдовы.

На протяжении многих лет Израиль был представлен в Молдове чрезвычайным послом без постоянного проживания в стране. В декабре 2024 года министр Саар принял решение об открытии полноценного израильского посольства в Кишиневе.