4 февраля в Кишиневе будет открыто посольство Израиля

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03.02.2025, 16:50, Новости дня
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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вылетит вечером 3 февраля вылетает в Кишинев с официальным визитом, в рамках которого состоится торжественное открытие посольства Израиля в Молдове.

Саар проведет встречи с высшим руководством Молдовы. Торжественное открытие нового израильского дипломатического представительства запланировано на полдень 4 февраля.

В рамках визита Гидеон Саар встретится с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и министром иностранных дел Михаем Попшойем.

Кроме того, министр выступит с заявлением для прессы, даст интервью молдавским СМИ, встретится с еврейской общиной и возложит венок в память о жертвах Холокоста в Кишиневском гетто.

В 1991 году Израиль официально признал независимость Молдовы. В 1992 году были установлены дипломатические отношения. С 1994 года в Израиле действует посольство Молдовы.

На протяжении многих лет Израиль был представлен в Молдове чрезвычайным послом без постоянного проживания в стране. В декабре 2024 года министр Саар принял решение об открытии полноценного израильского посольства в Кишиневе.


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