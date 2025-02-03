Мнение: США рискуют стать Северной Бразилией

1. Уже через 35 лет мы не узнаем США. Пока что США белая страна, но официальные прогнозы утверждают, что скоро США превратятся в аналог Бразилии. Белые окажутся в меньшинстве, а около трети американцев будут иметь латиноамериканское или смешанное происхождение. Ещё 15% будут неграми, 10% – азиатами (график). Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):



…в середине XX века доля белых не испанского и латиноамериканского происхождения составляла 87,5 %. Но к началу XXI века доля европейских белых сократилась уже до 69,1 %, в 2010 г. до 63,7 %, а в 2020 г. снизилась до 57,8 %. При этом численность испаноязычного населения неуклонно росла — с 50,5 млн (16,3 % населения США) в 2010 г. до 62,1 млн (18,7 %) в 2020 г., т.е. прирост составил 23 %.

Результаты переписи населения 2020 г. показали, что более половины детей (младше 18 лет) отнесли себя не к белым. К 2050 г. белые станут пусть и самым крупным, но меньшинством населения.

Конечно, даже 45% белых американцев – это всё ещё много, однако если ничего неожиданного не произойдёт, то белая группа будет самой возрастной, представленной главным образом пенсионерами и предпенсионерами.

Дональд Трамп и его команда сейчас попытаются спасти белую Америку, включив пропаганду традиционных ценностей в режим овердрайва, и нацелив такую пропаганду в первую очередь на средний белый класс. Трампа будут сравнивать за это с Гитлером, однако ему не привыкать.

Успех отчаянных попыток Трампа отнюдь не предрешён. Во-первых, демография – штука медленная и инертная, так что на исправление нынешней катастрофы потребуются как минимум несколько десятилетий. Смогут ли трамписты удерживать власть в США на протяжении этих десятилетий — очень большой вопрос. Сам Трамп, вероятно, смог бы, однако ему уже 78 лет, а его отец заболел Альцгеймером ближе к 90 годам. Можно осторожно предположить, что Трамп будет в порядке примерно до 86 лет, то есть что он отсидит этот и следующий свой срок. В принципе, в истории есть примеры, когда правители держались на троне и дольше. К примеру, знатный венецианец Энрико Дандоло в возрасте 85 лет выиграл выборы и возглавил Венецию, а ещё через 10 лет — когда ему было уже 95 — организовал крестовый поход, в ходе которого захватил и разграбил Константинополь.

При этом надо учесть, что белых в США загоняли под скамейку при помощи массового завоза мигрантов из-за рубежа. Провернуть фарш обратно, превратив его в целый кусок мяса, Дональд Трамп не может:

— несмотря на всю критику Трампа, он всё же не Гитлер, так что высылать за рубеж недостаточно светлых граждан США Трамп навряд ли захочет;

— завозить белых в США особо неоткуда: не десятками миллионов, во всяком случае;

— даже если Трамп создаст невыносимые условия в Европе и Канаде, и белые хлынут оттуда в США толпами, он не восстановит так просто белое большинство. Вы не можете убрать шоколад из горячего молока, просто доливая в кружку дополнительное молоко.

Если вам показалось, что я сейчас рассуждаю как расист, то это не так. Выше я рассуждал не как расист, а как трампист — пытался показать, что у наших восточных соседей в головах. Илон Маск исполнил салют флагу на инаугурации Трампа не от избытка эмоций, а как сигнал ядерному электорату: новые власти США действительно озабочены расовым вопросом.

Пока что, насколько я понимаю, Илон Маск сотоварищи надеются на прорыв в медицине. Если медикам удастся справиться с деменцией, то у Трампа будут 20-30 лет, в течение которых он укоренит власть своей группы и тщательно, со спиртом и скальпелем, зачистит глубинное государство. Если медики разработают искусственную матку или поднимут стандартный фертильный возраст до 50-60 лет, рождаемость увеличится. Если медики продвинутся в генетическом кодировании, они смогут превращать негров в белых за один патч-укол, и тогда проблема расового состава США разрешится сама собой.

Однако надежда на глобальный прорыв в медицине — это очень слабая надежда. Нужные трампистам технологии когда-нибудь появятся, однако никто не знает, когда: может быть, через 5 лет, а может быть, через 500 лет. Поэтому базовый сценарий для США — это сценарий Северной Бразилии… или даже Северной Нигерии, если через несколько лет глубинному государству удастся взять реванш, чтобы разобраться с белым сопротивлением раз и навсегда.

2. Трамп начал уже с самого простого — с нелегальных мигрантов внутри США, которых он может законно выдворять из страны. Пока что результаты не видны. Стена Трампа на границе с Мексикой достроена только наполовину, а на охрану границы и высылку наводнивших США выходцев из более южных стран Америки требуется целая армия, которую трамписты ещё не успели развернуть.

Сопротивляются и страны Латинской Америки, которым Трамп пытается вернуть нелегалов. С иностранцами, впрочем, Трампу справиться легче: Колумбия, к примеру, уже согласилась принимать самолёты с беженцами, стоило только Трампу пригрозить включить против неё пошлины в 25%.

Угроза не пустая, так как против Мексики и Канады Трамп карательные пошлины уже ввёл — теперь товары, прибывающие в США из этих двух стран, будут становиться на границе на 25% дороже. А против Китая Трамп ввёл пошлины всего лишь в 10%, так как масштабную торговую войну США не потянут, американская экономика слишком слаба (ссылка).



Мексиканские товары, впрочем, тоже в значительной степени являются китайскими: их или собирают из китайских компонентов, или даже получают из Китая готовыми, вот прямо с шильдиком «Сделано в Мексике» на упаковке.

В общем, весело на континенте будет всем. Премьер Канады уже уже призвал население готовится к тяжёлым временам и, пожалуй, на этот раз он в кои-то веки был с электоратом честен (ссылка).

3. В Калифорнии тем временем начали подготовку к выходу из состава США (ссылка):

Калифорния захотела выйти из состава США и отделиться, создав новую страну. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

После того, как соответствующую петицию зарегистрировали, в Калифорнии начался сбор подписей за выход штата из состава США. Он называется Calexit [Калексит]. В NYP отметили, что предлагаемая мера стала отсылкой к голосованию по Brexit в Великобритании.

Если эту инициативу поддержат, то она появится в голосовании 2028 года. Тогда же перед избирателями встанет главный вопрос: должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной.

После первой победы Трампа в 2016 году Калифорния также начала готовиться к выходу, но с приходом Джо Байдена поставила процесс на паузу.

За прошедшие 8 лет штат изменился. С одной стороны, Калифорния — один из главных очагов распространения левацкой чумы, так что многим калифорнийцам Трамп представляется настоящим чудовищем, с острыми рогами и с капающей с клыков слюной. Леваки накручивают друг друга в соцсетях и готовы на что угодно, чтобы защитить свой красно-чёрно-зелёно-радужный мирок.

С другой стороны, как и во всех местах, где правят левые, в Калифорнии за прошедшие 8 лет резко ухудшилась экономическая и социальная ситуация, платёжеспособное население массово переезжает в другие штаты, так же поступают и многие крупные компании. Вдобавок к этому калифорнийцев донимают засухи и пожары, с последствиями которых упадочный штат в одиночку справится не может. Забавный факт: многие калифорнийцы уезжают из Калифорнии, однако в новых штатах они голосуют… за Демпартию, то есть за тех самых леваков, которые превратили цветущую Калифорнию в токсичную помойку.

В любом случае, я не думаю, что Трамп позволит Калифорнии отделиться — предательства, уголовное преследования и покушения до предела ожесточили нового президента. Если калексит начнёт превращаться в серьёзную проблему, лидеров сепаратистов посадят в тюрьму или перестреляют, а протестующих разгонят дубинками, на этом всё и закончится. Устроить полноценный майдан в Калифорнии будет очень непросто, так как главного ингредиента майданов — посольства США — в штате Калифорния нет.