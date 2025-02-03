 

Подтверждена смерть одного из командиров ДНР в результате взрыва в Москве

03.02.2025, 15:50, Новости дня
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Основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, раненный при взрыве в ЖК “Алые паруса”, умер в больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на московскую полицию.

Ранее сообщалось о другом погибшем (охраннике Саркисяна) в результате этого взрыва и нескольких раненых.

Утром 3 феврале в холле дома в элитном жилом комплексе “Алые паруса” на северо-западе Москвы (Авиационная улица) прогремел взрыв.

По всей видимости, целью покушения был президент Федерации бокса ДНР (самопровозглашенной Донецкой Народной Республики), основатель одного из добровольческих батальонов Армен Саркисян. Во время взрыва в холле находился сам Саркисян, его охранники и консьерж.


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