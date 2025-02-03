Эдвард Сноуден предостерег сторонников ИИ и криптовалюты

На конференции по биткоину в Нэшвилле знаменитый разоблачитель Эдвард Сноуден выступил перед аудиторией с предостережением и советами для сторонников криптовалюты. Об этом сообщает Ferra.ru.

Фото из открытых источников

Сноуден начал свое выступление с призыва к активному участию в политической жизни.

«Отдайте свой голос, но не вступайте в секту», — заявил он, подчеркивая важность поддержания баланса между активизмом и фанатизмом.

По его словам, хотя выборы могут влиять на будущее криптовалют, они часто приводят лишь к смене одних политических фигур на другие, без значительных изменений в системе.

Эта часть речи Сноудена оказалась особенно актуальной в свете политической атмосферы конференции, где присутствовали бывший президент США Дональд Трамп, сенатор Билл Хагерти и кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Эти политики, как и сами участники, активно обсуждали будущее криптовалют и их регулирование.

Однако ключевой темой выступления Сноудена стало использование искусственного интеллекта для правительственной слежки. Он выразил серьезные опасения по поводу того, что ИИ может быть использован для анализа огромных объемов персональных данных, включая финансовые транзакции.

«Искусственный интеллект имеет огромный потенциал для нарушения конфиденциальности и прав человека», — подчеркнул он.

По его словам, использование ИИ правительствами для слежки за гражданами может привести к беспрецедентному уровню контроля и наблюдения.

Сноуден стал известен после раскрытия масштабов слежки Агентства национальной безопасности (АНБ), и он хорошо понимает угрозы, связанные с развитием технологий. Его предостережения служат напоминанием о необходимости осторожного и взвешенного подхода к использованию ИИ, особенно в сочетании с финансовыми технологиями, такими как криптовалюты.

***

Биткойн, как и другие криптовалюты, породил множество конспирологических теорий. Например, одна из них предполагает, что блокчейн-технология, лежащая в основе биткойна, была создана для массовой слежки за людьми. Все транзакции в блокчейне публичны и доступны для анализа, что позволяет следить за финансовыми операциями пользователей.

Другие теоретики утверждают, что биткойн якобы был создан для того, чтобы дестабилизировать существующие финансовые системы и установить единую мировую валюту, которая будет контролироваться некими теневыми структурами.

Важно понимать, что нет достоверных доказательств, подтверждающих эти утверждения, и они остаются на уровне спекуляций и предположений.